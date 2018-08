Iraanse president blij met meer vrouwen in diplomatieke functies

De Iraanse president Hassan Rohani wil graag meer vrouwen in diplomatieke functies. Dat heeft hij dinsdag gezegd. “Ik ben blij dat steeds meer Iraanse vrouwen hun diplomatieke capaciteiten kunnen laten zien in het buitenland”, zo zei Rohani. Hij voegde eraan toe dat het er nog meer mogen zijn.

Het toont volgens Rohani ook duidelijk aan dat de Islamitische Republiek niets heeft tegen vrouwen in dergelijke functies.

Parvin Farshchi werd onlangs benoemd tot ambassadrice in Finland. Ze is daarmee de tweede Iraanse vrouw sinds de Islamitische revolutie in 1979 die het ambt van ambassadrice bekleedt. De eerste was Marsieh Afcham, Iraanse ambassadrice in Maleisië sinds 2015.

Sinds Rohani in 2013 president werd, zijn steeds meer vrouwen hogerop geraakt in regeringsfuncties.

Toch is het niet allemaal rozengeur en maneschijn: vrouwen klagen nog steeds over het clericale systeem en willen meer gendergelijkheid.