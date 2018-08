Gents icoon met sluiting bedreigd: valt na honderd jaar doek over De Gouden Pluim?

Gent - Al meer dan honderd jaar is De Gouden Pluim op de Vrijdagmarkt een begrip bij kunstenaars, knutselaars en studenten van Gent en omstreken. Een mekka voor wie verf, papier of tekenmateriaal nodig heeft. Maar de zaak dreigt eind dit jaar te sluiten, tenzij uitbaatster Annelies Dhollander een zakenpartner vindt.

“Het is met spijt in het hart dat we tot deze drastische maatregel moeten overgaan”, zegt Dhollander. Vandaag begint ze met de uitverkoop van De Gouden Pluim. Als ze tegen het eind van het ...