Batshuayi mag (voorlopig?) niet weg bij Chelsea, Mignolet opnieuw gelinkt aan Barcelona

Foto: Action Images via Reuters

De transferdeadline van 9 augustus in de Premier League nadert met rasse schreden en dat zorgt voor de nodige onrust bij Chelsea. En dat heeft gevolgen voor de situatie van Michy Batshuayi. Simon Mignolet wordt dan weer opnieuw gelinkt aan FC Barcelona.

De toekomst van de spitsen Morata en Giroud is immers nog onzeker, beiden genieten heel wat belangstelling uit het buitenland maar zitten vooralsnog in Londen. En dat heeft gevolgen voor de situatie van Michy Batshuayi. Batshuayi werd de voorbije weken gelinkt aan Napoli en Valencia maar zou volgens CRM nu van coach Sarri te horen hebben gekregen dat hij niet weg mag zolang er geen nieuwe spits (Higuain?) is binnengehaald.

Over de mogelijke transfers van Thibaut Courtois en Eden Hazard naar Real Madrid blijft het nog angstvallig stil.

Foto: AFP

Mignolet en Barcelona

Simon Mignolet wordt dan weer opnieuw gelinkt aan Barcelona. Volgens Sky Sports is Barça één van de clubs die de doelman wil weghalen bij Liverpool.

Mignolet is na de komst van de Braziliaanse international Alisson in de pikorde gezakt naar de derde doelman op Anfield Road, een vertrek lijkt dan ook onafwendbaar. Eerder toonde ook al Besiktas interesse. Bij Barcelona staat Marc-André ter Stegen in doel maar zou tweede doelman Jasper Cillessen vertrekken. Ook Koen Casteels werd al genoemd als mogelijke vervanger voor Cilissen.

Na 9 augustus kunnen clubs uit de Premier League nog wel spelers verkopen maar kunnen ze niet zelf nog spelers binnenhalen.