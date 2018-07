Man omvergereden op hoek van straat: “Met opzet”, aldus ooggetuigen

Aalbeke / Kortrijk - Hallucinante taferelen op de hoek van de Hemelweg en de Koning Leopold II-laan in Heule (Kortrijk) dinsdagavond rond 20 uur. Een man werd er weggevoerd met een bebloed hoofd. Hij was omvergereden. Met opzet, beweren ooggetuigen.

“Ik hoorde twee mensen heel luid discussiëren”, zegt een buurtbewoner. “Plots zag ik een wagen racen alsof hij in een rally reed. Daarna een luide klap. Ik dacht eerst dat de bestuurder in het huis van de buren was gereden.”

Dat bleek niet het geval. Een man klopte aan bij een huis vlakbij het ongeval met de vraag de hulpdiensten te bellen. “Zijn achterhoofd was helemaal bebloed. De vrouw die bij hem was, was gelukkig ongedeerd. De man aan het stuur was weggereden, maar keerde terug om even te kijken.”

De automobilist werd dinsdagavond zelf nog verhoord door de politie. Die onderzoekt nu hoe het ongeval ontstond en vooral of de bestuurder het slachtoffer opzettelijk aanreed.