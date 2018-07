Dries Mertens leeft zich helemaal uit op vakantie alvorens hij terugkeert naar zijn club Napoli. Nadat hij eerst in Bali het avontuur opzocht, is hij volgens zijn Instagram nu in Tokio. En daar leeft hij zich helemaal uit als Luigi van het legendarische computerspelletje Super Mario Bros. Hij trok zelfs met een echte kart en compleet verkleed de baan op.