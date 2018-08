Rockers steunen met nieuwe single bedreigde groene zone maken ‘betondorstige’ schepen bijzonder kwaad

Leuven / Heverlee - De Leuvense new wave band Donder, Hel & Hagel (DH&H) heeft een lied geschreven om de actiegroep Parkveld blijft! een hart onder de riem te steken. De clip is ook bedoeld om de tweede editie van het verzetsfestival Fiesta Partigiani te promoten. In het filmpje zijn de artiesten allesbehalve mild voor schepen Carl Devlies.

De rockers van Donder, Hel & Hagel winden er geen doekjes om in hun nieuwe single: "Het OCMW verkocht het parkveld/Voor een appel en een ei/En de projectontwikkelaar zaait cash/In plaats van prei/Leuven klimaatneutraal?/Dikke leugens allemaal/Alle groen moet hier wijken/Voor projecten van de rijken." Hiermee betuigen ze openlijk hun steun voor de actiegroep ‘Parkveld blijft!’, die strijdt voor het behoud van het Parkveld als agrarisch-groene zone.

Twee weken geleden werden de plannen voor de bedrijvenzone op het veld naast de Geldenaaksebaan nog geschrapt uit het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) van Vlaanderen, en nog eerder verzette de stad zich tegen de plannen van ontwikkelaar Extensa om een residentiële wijk aan de rand van het gebied te realiseren. Het ziet er dus naar uit dat het actiecomité aan de winnende hand is, maar de strijd is nog niet helemaal gestreden. “De stad is bezig met een economische studie om een groot stuk van het Parkveld tot een bedrijvensite te maken. We willen dat het hele Parkveld behouden blijft”, zegt Hans van DH&H. “De reden dat de residentiële wijk niet doorgaat, is dat er een beperkte ontsluiting is. Daar kan ook nog verandering in komen.”

Schepen van Ruimtelijke Ordening Carl Devlies (CD&V), die op het einde van de clip ludiek beschreven wordt als ‘betondorstig’ en ‘kwaadaardig’, en zelfs wordt ‘opgeknoopt’ reageert verbolgen wanneer we hem opbellen op zijn vakantiebestemmming. “Het zijn leugens. Het lied is niet up-to-date en al helemaal niet genuanceerd.” Hij wijst erop dat de woonzone een groene corridor is geworden, en dat hij dat persoonlijk verdedigd heeft. “De economische noodzaak van de bedrijvenzone wordt nu onderzocht. Het is echt een heel ander verhaal dan de videoclip doet uitschijnen.”

Vuurshow

De clip is niet alleen bedoeld om het actiecomité te steunen, maar ook om de tweede editie van Fiesta Partigiani te promoten, het verzetsfestival op het Parkveld. Waar ook DH&H “al dansend de huidige politieke kaste de huid zal volschelden”, aldus de rockers.

Het DIY-festival vindt plaats van vrijdag 10 augustus tot zondag 12 augustus. Op de planning staan een aantal muziekoptredens, workshops, veganistisch eten en film. Dit jaar pakt het festival ook uit met een vuurshow. Of het wel veilig is om met vuur te spelen in een veld tijdens een hittegolf? “Ik ga ervan uit dat ze dat veilig gaan doen”, zegt Hans die heeft meegeholpen met de organisatie. “Het is zeker niet onze bedoeling om het veld af te branden.”