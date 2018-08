Wetenschappers bezorgd om orka die dood kalfje al week boven water draagt: “Ze raakt uitgeput”

In West-Canada draagt een orka haar overleden kalf al zeven dagen met zich mee, ze duwt het met haar neus steeds opnieuw naar de oppervlakte opdat het niet zou zinken. Volgens het Center for Whale Research bleef de rest van de kudde eerst nog geduldig bij het duo, maar ondertussen wordt de weg verder gezet op een tempo dat de rouwende moeder moeilijk kan volgen. “Ik ben doodsbang voor haar gezondheid”, zegt een van de onderzoekers. “We hebben haar nodig.”

Afgelopen vrijdag ontdekte het Center for Whale Research dat J35, een orka uit de J-kudde die al een aantal jaren gevolgd wordt, haar kalfje amper een halfuur na de geboorte al kwijt raakte. Waarom het jonge dier zo snel overleed, is niet duidelijk. Wel staat vast dat haar moeder rouwt om haar jong en het karkas niet wil achterlaten.

Dat orka’s en dolfijnen zo’n gedrag vertonen, was al gekend. Hun bewustzijn is namelijk erg groot en familie speelt een belangrijke rol in het leven van de dieren. Maar dat J35 haar jong ondertussen al zeven dagen met zich mee duwt en trekt, baart het onderzoeksteam grote zorgen. “We zijn bang dat haar gezondheid in het gedrang komt”, zegt onderzoekster Deborah Gilles. “Ze is een 20-jarige orka en geslachtsrijp, we hebben haar nodig.”

Diepe duik

Tot nog toe bleef de kudde J35 geduldig vergezellen. De groep dikte zelfs nog even aan met andere orka’s uit de J-clan (het onderzoekscentrum volgt ook nog een K- en L-groep). Maar lang zal dat niet meer duren, volgens het Center for Whale Research. “Het kalfje blijft intact, waarschijnlijk door het koude water”, klinkt het. “Maar de moeder raakt uitgeput. Ze houdt het kalf steeds zo lang mogelijk aan de oppervlakte met haar vin, maar als het de diepte inglijdt, moet ze erachteraan. Ze neemt dan zes of zeven keer diep adem om vervolgens een duik te maken en het karkas weer boven te duwen met haar hoofd.”

Taylor Shedd van Soundwatch, een organisatie die zich inzet voor de bescherming van walvissen tegen boten en schepen, volgt de groep van nabij. Hij zag vandaag dat J35 toch stilaan achterop geraakt. Vermoedelijk raakt ze te vermoeid om het tempo van de kudde te volgen. Shedd zal ook de komende dagen een oogje in het zeil houden en ervoor zorgen dat pottenkijkers wegblijven.

Foto: AP

Metafoor

Naast haar fysieke gezondheid, maakt Gilles zich ook zorgen over de mentale toestand van de orka. “Ik vind het zo erg voor de familie. J35 moet momenteel erg bang zijn. Wanneer zal ze beslissen dat het haar laatste duik zal zijn naar het kalfje? Wat gaat er nog verder dan verdriet? Ik zou het niet weten, maar het is waar zij nu zit.”

Nog volgens de onderzoekster is het triestige tafereel een metafoor voor de situatie met walvissen in het gebied (West-Canada) maar ook daarbuiten. “De populatie van de dieren neemt af. J35 zit vast in een lus, maar wij ook. We proberen steeds hetzelfde te doen en verwachten een beter resultaat, maar het is ijdele hoop.”

Actie ondernemen

Het overleden kalfje van J35 is helaas geen alleenstaand geval. “Helaas heeft ongeveer 75% van de pasgeboren orka’s in de afgelopen twee decennia het niet overleefd. Het gaat hier om een bedreigde populatie. Het is ondertussen zelfs drie jaar geleden dat een orka een gezond kalfje ter wereld bracht, en dat het dier het ook effectief overleefde.”

Volgens de wetenschappers liggen een gebrek aan voedsel, in het bijzonder de chinookzalm, en de giftige stoffen in het water door scheepvaart aan de oorzaak. “Er zijn dringend veranderingen nodig om de zalm, en zo dus ook de walvissen, te laten voortbestaan. Is het niet aan onze leiders of de kiezers of actiegroepen om te bekijken waar het misloopt en dringend actie te ondernemen?”