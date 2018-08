Familie van dertig Roma dakloos na zware brand: “Niet iedereen heeft rechten in dit land, opvang is dus probleem”

Sint-Niklaas / Belsele - Een huis in de Driegaaienstraat waar dertig Roma woonden is dinsdagmiddag onbewoonbaar verklaard na een zware brand. Die was ontstaan in een slaapkamer en verwoestte de bovenverdiepingen. De meeste bewoners worden nu opgevangen bij familie.

Het was een wijkinspecteur van de lokale politie van Sint-Niklaas die kort na 14 uur bij toeval de brand opmerkte. De agent zag tijdens zijn ronde rook komen uit het dak van het appartementsgebouw vlak naast het Romacentrum in de Driegaaienstraat, en verwittigde onmiddellijk de brandweer. Die was vijf minuten later al ter plaatse. “Onze inspecteur ging ondertussen zelf na of er nog bewoners in het gebouw waren”, zegt woordvoerster Ellen Burm van de lokale politie van Sint-Niklaas. “Meteen daarna sloegen de vlammen al uit het dak van het gebouw.”

Iedereen ongedeerd, schade is groot

Nog voor de komst van de brandweer waren alle bewoners al geëvacueerd. De rookpluim was tot ver in de omgeving te zien. “Er was nooit gevaar voor de omgeving”, verduidelijkt Jolien Van Damme van de Hulpverleningszone Waasland. “Het vuur was snel onder controle. Het gebouw liep wel zware schade op.”

De ravage was zo groot dat het appartementsgebouw volledig onbewoonbaar werd verklaard. Dertig bewoners van één Romafamilie komen daardoor op straat te staan. “Iedereen was gelukkig op tijd in veiligheid gebracht waardoor er geen gewonden vielen”, haalt Imer Kajtazi, woordvoerder van de Sint-Niklase Romagemeenschap opgelucht adem. “Ondertussen wordt er via verschillende kanalen geprobeerd om iedereen onderdak te geven. Maar omdat enkele leden van deze familie geen rechten hebben in ons land, blijkt dat niet gemakkelijk te zijn.”

De politie benadrukt dat de meeste bewoners worden opgevangen bij familie en vrienden. Voor de anderen wordt er gezocht naar noodopvang. De oorzaak van de brand bleek accidenteel te zijn. Het vuur was ontstaan aan een matras in de slaapkamer achteraan op de tweede verdieping. Daar hadden enkele kinderen vermoedelijk met een aansteker gespeeld.