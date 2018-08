Hond sterft na uur vast te zitten in snikhete koffer, baasje maakt zich uit de voeten

Ninove - Fleur Wets, de zaakvoerdster van Café Revue op de graanmarkt in Ninove postte gisteren een foto op haar Facebookpagina waarop een dood hondje in een kofferbak te zien is. Het beestje stierf dinsdag, nadat zijn baasje het meer dan een uur had achtergelaten in een snikhete bench op de parking voor het café zonder dat er een venster open werd gelaten.

Een passant vroeg de uitbaatster om een emmer met water te gaan halen om het dier te helpen. Toen ze deze kwam brengen, was de koffer ondertussen al geopend. Tevergeefs, omstaanders hadden geprobeerd het dier nog te reanimeren door het te beademen en nat te maken, maar het beestje kon niet meer gered worden. Wanneer de eigenaar kwam opdagen, kreeg hij onmiddellijk de volle laag van de personen die het allemaal met lede ogen zagen gebeuren.

Baasje maakt zich uit de voeten

Blijkbaar moet de man gereageerd hebben tegen een omstaander dat het haar hond niet was, waarop hij vervolgens zijn hond ophief en terug in de kofferbak legde. Hij kon zich uit de voeten maken voor de politie ter plaatse was. Een getuige kon nadien wel nog de agenten opbellen om hen de nummerplaat te bezorgen. Blijkbaar zou de man met een huurwagen uit Geraardsbergen gereden hebben.

Fleur Wets kon niet geloven wat er precies was gebeurd. “Zo veel uren die we doorbrengen op Facebook, zo veel berichten die we er over deze triestige kwestie delen. Maar toch is het hier vandaag voor de deur gebeurd”, schreef ze.