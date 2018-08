De grote belofte van de nieuwe Maxime Lestienne: “Ik ga nu beter luisteren naar Preud’homme”

‘Le nouveau Max est arrivé’. Zo lijkt het toch. De belhamel van vroeger is volwassen geworden, zegt hij. De nog altijd maar 26-jarige vader van twee (straks drie) kinderen wil stabiliteit in zijn carrière, na vier jaar omzwervingen. Hij tekende een contract van vier jaar bij Standard, nadat de Rouches de flankaanvaller transfervrij binnenhaalden. “Ik ben completer geworden, ik heb zelfs leren verdedigen.”

Maxime Lestienne is terug na vier jaar te hebben rondgezworven in Italië, Nederland, Rusland en Spanje. Al twee jaar toonde Standard interesse in de flankaanvaller. “Olivier Renard heeft mij herhaaldelijk ...