Vrouw in levensgevaar na zuuraanval van ex-vriend in Antwerpen: “Hij viel haar al jaar lastig”

Een 40-jarige vrouw is gisteren aan een bus-halte in Antwerpen ­levensgevaarlijk gewond geraakt door een zuuraanval. Terwijl Ragna S. kermend van de pijn hulp zocht bij omstanders, vluchtte de dader te voet. Het bleek om haar ex-vriend Jean-Pierre W. (57) te gaan. Hij kon niet verkroppen dat hun relatie een jaar geleden op de klippen liep. Hij werd gisteren gearresteerd.

“Help mij, help mij!” De kreten van Ragna S. deden gistermiddag iedereen op het Sint-Jansplein in Antwerpen-Noord opschrikken. De vrouw rukte zich de kleren van het lijf en liep over het plein naar enkele ...