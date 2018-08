COMMENTAAR. Wij betalen het loon van Teodorczyk, niet de jeugdopleiding

Heeft u laatst nog iets gehoord van Lukasz ­Teodorczyk? De spits van Anderlecht kwijnt op dit ogenblik weg in de B-kern van Anderlecht. Alhoewel, wat heet wegkwijnen? Met een jaarloon van bijna 2 miljoen euro per jaar heeft de Poolse gastarbeider niet te klagen. Daarvoor mag hij Anderlecht dankbaar zijn. Maar evenzeer u en ik. Want de belastingbetaler betaalt meer dan de helft van het riante loon van Lukasz Teodor­czyk. En niet alleen dat van hem, maar van alle profsporters in ons land. In totaal kregen onze sportclubs meer dan 140 miljoen euro fiscale en sociale steun. En het gros ervan gaat naar de topclubs uit het voetbal, omdat zij de hoogste lonen betalen.

Na een artikelenreeks in deze krant zijn de politici in actie geschoten. De SP.A diende een wetsvoorstel in om de voordelen af te schaffen, ook andere partijen willen het statuut aanpassen.

Het voetbal ...