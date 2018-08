Politiek wil fiscale voordelen van voetbalclubs aanpakken: 140 miljoen euro staatssteun ter discussie

Het wordt heet onder de voeten van de Belgische eersteklassers. Vier maanden na het ruchtmakende dossier FC De Fiscale Kampioenen in ‘Het Nieuwsblad’ heeft de SP.A een wetsvoorstel ingediend om de fiscale en sociale voordelen voor profsporters af te schaffen. De meerderheidspartijen steunen het voorstel niet, maar willen de steun – ruim 140 miljoen euro per jaar – danig terugschroeven.

“De Belgische competitie wordt internationaal hoger ingeschat dan de Nederlandse.” Om die reden verkoos de Nederlandse flankaanvaller Arnaut Groeneveld Club Brugge boven de top drie in Nederland. Sinds 2008 zijn de Belgische clubs steeds meer en de Nederlandse clubs steeds minder gaan betalen. De trend hangt samen met een nieuw fiscaal statuut dat in 2008 werd ingevoerd en waardoor sportclubs een vrijstelling van tachtig procent op de bedrijfsvoorheffing kregen. Het geld – alles samen 71,6 miljoen euro in 2016 – moesten ze gebruiken om te investeren in de jeugd, maar in de praktijk gingen vooral de lonen van de eerste ploeg omhoog.

Daarnaast kunnen de clubs ook rekenen op zo’n 70 miljoen voordeel op de RSZ. “Voetballers dragen minder bij aan de sociale zekerheid dan vuilnismannen”, bleek uit het onderzoek FC De Fiscale Kampioenen van Het Nieuwsblad. Vier maanden later lijken de clubs de rekening te krijgen gepresenteerd. SP.A’ers Peter Vanvelthoven, ­David Geerts, Meryame Kitir en Karin Temmerman dienen in de Kamer een wetsvoorstel in om de fiscale en sociale voordelen af te schaffen. “Dergelijke voordeelregimes zijn niet meer te verdedigen”, klinkt het.

Wraakroepend

De meerderheidspartijen steunen het voorstel van de socialisten niet, maar zijn wel kritisch voor de voetbalclubs die met het gros van de 140 miljoen euro steun gaan lopen. “Het is van het goeie te veel op dit moment”, zegt Roel Deseyn (CD&V). “De huidige statuten zijn onverdedigbaar en wraakroepend. Tussen zomaar alles afschaffen en wat er nu ligt, is er nog wel veel ruimte.”

Ook N-VA en Open VLD willen de huidige regeling niet afschaffen, maar wel bijsturen. “Het zou niet opportuun zijn als enkel wij plots alles afschaffen, want dit probleem bestaat ook in andere landen”, zegt Brecht Vermeulen (N-VA). “We moeten de problematiek zeker onderzoeken, maar belangrijker voor ons is dat de globale belastingdruk op arbeid in België daalt.”

Pierre François, de CEO van de Pro League, benadrukt dat dankzij de huidige regeling alle Belgische voetballers in België belastingen betalen. “Vroeger gingen ze over de grens wonen. Is dat dan een oplossing?”

