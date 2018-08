Elke dag sterven twee Belgen in het buitenland

De zomervakantie heeft een dodelijke start genomen. Tijdens de afgelopen maand juli kwamen 69 landgenoten om in het buitenland, zo blijkt uit cijfers van reisverzekeraars. Soms zijn het oudere reizigers, die te kampen krijgen met hartfalen. Maar nóg vaker komen vakantiegangers om het leven in een verkeersongeval, zoals de twee jonge West-Vlamingen maandag op Kos.

Mutas, ’s lands grootste reisbijstandsverlener, moest vorige maand al bijstand ver­lenen aan 45 families. “Een aanzienlijke ­stijging tegenover de 28 tijdens dezelfde periode van vorig jaar”, zegt woordvoerster Annie Ceron. De slachtoffers zijn vooral 60-plussers (61 procent), maar ook kinderen en jongeren van nog geen 20 (8 procent).

Verzekeraar Allianz Global Assistance telde al 12 dodelijke slachtoffers, Europ Assistance 5 (3 in Italië, 1 in Griekenland en 1 in Frankrijk) en mobiliteitsorganisatie Touring 7. Komen daar nog bij: mensen die geen ­beroep doen op de reisbijstand of Belgen die al lange tijd in het buitenland woonden. Dela, het bedrijf dat onder meer op Brussels Airport de repatriëringen van de ­lichamen verzorgt, heeft voor de maand juli al weet van in totaal een honderdtal over­lijdens. Vooral in Frankrijk en in Spanje. Soms is het de hitte die de iets oudere ­vakantieganger te veel wordt. Maar het vaakst komt een reiziger om het leven door een verkeersongeval.

Daarnaast is ook het aantal medische interventies deze ­zomer hoog. Mutas registreerde er 4.500, Europ Assistance opende al 1.162 medische dossiers, vooral voor letsels, breuken en verwondingen (37 procent). “Het is een trend dat mensen roekelozer zijn”, zegt woordvoerder Xavier van Caneghem van Europ Assistance. “Ze kiezen voor avontuurlijkere bestemmingen en rijden daar dan met brommertjes rond. Of ze zoeken op sportief vlak meer dan vroeger hun grenzen op.”