CLUBNIEUWS. Stevig gipsverband op Brugse training, Charleroi denkt aan doelman van Club

Zelfs een gebroken pols is geen beletsel om mee te trainen bij Club Brugge. Charleroi denkt dan weer aan een doelman van Club Brugge om de geblesseerde doelman Nicolas Penneteau te vervangen. Uw clubnieuws van de dag.

Diatta met stevig gipsverband op training, Masovic wordt uitgeleend

Krépin Diatta, uitgevallen in de Super Cup met een gebroken pols en een hersenschudding, liet zich gisteren voor de eerste keer weer zien op het trainingsveld van Club Brugge. Breed­lachend liep de Senegalees rondjes met een imposant gipsverband rond de linkerarm. Hij zou over een drie weken opnieuw fit zijn.

Goed nieuws was er van Marvelous Nakamba, die voor de eerste keer volledig meetrainde met de groep. De middenvelder is opnieuw fit na een knieblessure, maar speelde geen minuut tijdens de voorbereiding. Daarom is het niet zeker dat hij komend weekend al in de kern zit. Denswil (hamstrings) is onzeker voor de wedstrijd in Moeskroen. Mechele werkt volop aan zijn terugkeer en trainde al individueel met de bal, maar de kans is klein dat hij zondag in de wedstrijdkern zit.

Erhan Masovic (19) wordt tot het einde van dit seizoen uitgeleend aan AS Trencín. Masovic kwam vorig seizoen over van het Servische Cukarici. Trencín werd vorig seizoen vijfde in de Slowaakse eerste klasse. Hij kwam vorig seizoen geen minuut in actie voor de A-ploeg van Club. (jve, bla)

Charleroi denkt aan doelman Hubert (Club Brugge)

Charleroi denkt aan Guillaume Hubert van Club Brugge om de geblesseerde doelman Nicolas Penneteau te vervangen. Penneteau is nog een zestal weken out met een rugblessure en Parfait Mandanda overtuigde niet in de competitieopener tegen Antwerp. Hubert is overbodig bij Club en past in het profiel dat Charleroi voor ogen heeft: jong, Belg en groot. Ook de naam van Lucas Pirard (STVV) viel al op Charleroi.(bvv)

Jovanovic verkiest Lokeren boven Club

Djordje Jovanovic, een 19-jarige spits van Partizan Belgrado, trekt naar Lokeren. Opvallend, want hij was voor 99 procent rond met Club Brugge. Blauw-zwart wilde zo’n 700.000 euro betalen voor het Servische talent, maar het wilde hem wel nog een jaartje uitlenen.

Er werd onder meer onderhandeld over een verhuur aan KV Mechelen in 1B, maar dat ging niet door. Het dossier bleef maar aanslepen en nam dan plots een andere wending. Lokeren richtte zijn pijlen namelijk ook op Jovanovic. Op Daknam zien ze wel meteen een potentiële basisspeler in de Serviër. De Waaslanders betalen niet meer dan 400.000 euro. Een stevig bedrag voor Lokeren, maar wel een pak minder dan wat Brugge wilde betalen. Partizan ging echter overstag. Gisteren legde Jovanovic al medische tests af bij Lokeren en als alle details zijn afgerond, tekent hij een contract voor vier jaar.(jug)

Vandaag weten Rouches of ze tegen Ajax of Sturm Graz moeten spelen

Standard weet vanavond wie het treft in de derde voorronde van de Cham- pions League. Ajax verdedigt vanavond (om 20.30 uur) in Oostenrijk namelijk een 2-0-voorsprong tegen het Oostenrijkse Sturm Graz. De derde voorronde zal afgewerkt worden op 7 en 14 augustus.(bfa)

AA GENT: Odjidja twee tot drie weken out

Vadis Odjidja is zoals verwacht twee à drie weken out met een spierscheur. De 29-jarige middenvelder incasseerde vorige vrijdag tegen Standard een trap op de kuit en moest bij de rust vervangen worden. Onderzoek wees nu uit dat de ervaren middenvelder een spierscheur opliep.

De Gentse medische staf hoopt Odjidja sneller klaar te stomen, zodat hij mogelijk toch beschikbaar is voor de Europese duels in augustus. Odjidja kwam over van Olympiakos en moet bij AA Gent de patron op het middenveld worden.(ssg)

KRC GENK: Volledig nieuw elftal?

De kans is reëel dat coach Philippe Clement in deze drukke weken kiest voor elf andere basisspelers dan in Lokeren. Maar ook in dat geval staat er een stevig elftal op het veld. Jackers, Bojan Nastic (foto), Lucumi en Zhegrova stonden ook in de heenmatch aan de aftrap. Het is nog afwachten wie precies de invallersbank bevolkt en wie complete rust krijgt in de tribune.(mg)

ANTWERP: Bosuil krijgt tijdelijke tribune met 750 plaatsen

Omdat tribunes 2 en 3 van de Bosuil volledig bezet zijn door abonnementhouders, zet Antwerp een voorlopige tribune met 750 plaatsen. Op tribune 1 zijn er nog 370 plaatsen over voor de losse verkoop via het ticketingsysteem, maar dat blijkt niet te volstaan. “We willen alle Antwerp-fans die geen seizoenskaart hebben, de kans geven om de wedstrijden te beleven via onze losse ticketverkoop”, luidt het.(anro)

CERCLE BRUGGE: Verontschuldigingen voor Japanse leiding STVV

CEO Marc Vanmaele schreef zondagmorgen zijn Japanse collega aan om zich te verontschuldigen voor het onopzettelijk vuil achterlaten van de bezoekerskleedkamer op Stayen. Gisteren werd twee keer getraind achter gesloten deuren, vanmorgen mogen de fans de training wel bijwonen. Lusamba sluit deze week in principe weer aan. De kern trekt vrijdag voor de eerste thuismatch weer op afzondering. Het is de bedoeling weer acties voor de fans te organiseren. De eerste gaat al van start voor de komst van Lokeren. Wie voor vrijdagavond 3 augustus om 17.30 uur een ticket koopt voor de Oosttribune, krijgt er gratis een tweede ticket bovenop.(kv)

KV KORTRIJK: Beloften in productieve bui

8.589 kijkers waren zaterdag getuige van de openingswedstrijd tegen Anderlecht. De beloften wonnen dan weer met 3-6 tegen Dikkelvenne uit de tweede amateurliga. Seppe Gantois scoorde drie keer, Lanckman, Dewaegemaeker en Hoxha waren de andere doelpuntenmakers. De Smet stond in doel, ook Jodts, Ivanof, Toualy en de recente aanwinsten Golubovic en Naderi speelden mee. Ref Erik Lambrechts leidt zaterdag de match tegen Antwerp op de Bosuil.(kv)

LOKEREN: Filipovic geschorst tegen Cercle Brugge

Het bestuur van Lokeren aanvaardt het schorsingsvoorstel van het bondsparket waardoor Jakov Filipo-vic uiteindelijk dus één speeldag geschorst zal moeten toekijken. Hierdoor mist de Kroatische centrale verdediger het duel van komend weekend op bezoek bij Cercle Brugge.(ssg)

KV OOSTENDE: Extra bussen naar Anderlecht

Oostende legt extra bussen in voor de verplaatsing naar Anderlecht. Omdat het busvervoer van de supportersfederatie zo goed als volzet is, doet KVO nu zelf een inspanning. Op die manier hopen de kustjongens het uitvak vol te krijgen. Een busticket kost tien euro. Er wordt vertrokken om 12 uur op de bezoekersparking op parking A. Om 12.45 uur wordt halt gehouden aan het tankstation van Drongen. Zowel wedstrijdtickets als bustickets zijn verkrijgbaar op de dienst ticketing.(jve)

STVV. Wim Smet fluit Limburgse derby

Zondag om 18 uur spelen RC Genk en STVV al de eerste Limburgse derby van het seizoen. Scheidsrechter van dienst is Wim Smet (foto). Voor de 35-jarige Antwerpenaar is het de eerste keer dat hij het Limburgs burentreffen in goede banen mag leiden. Opvallend: een dag eerder is hij in het Jan Breydelstadion nog vierde ref in het duel tussen Cercle en Lokeren.(dobr)

WAASLAND-BEVEREN: Ndao traint weer mee met de groep

Lamine Ndao traint opnieuw mee met de groep nadat hij op stage in het Nederlandse Doorwerth een kuitblessure opliep. Na een viertal weken revalidatie mag de 23-jarige Senegalese aanvaller nu weer voluit gaan bij de groep van coach Ferrera. Ndao kwam in het tussenseizoen over van het Franse Quevilly. Zo blijft momenteel enkel Tuur Dierckx over in de ziekenboeg. Dierckx herstelt nog van een kruisbandblessure, die hij in februari opliep tijdens een beloftewedstrijd.(ssg)

ZULTE WAREGEM: Tardieu dicht bij terugkeer

Na een dagje rust was er gisteren weer training. Tardieu stond opnieuw op het veld en staat dus dicht bij een terugkeer. Na de wonderbaarlijke genezing van Derijck is zowat iedereen fit. Er is versterking op komst. Thomas Buffel blijft met zijn gezin in Limburg wonen, maar vond wel een tweede stek in het centrum van Waregem.(kv)