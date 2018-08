Bruggeling dood aangetroffen in auto in Zuid-Afrika

De 35-jarige Bruggeling Pieter-Jan Staelens (foto) is zondag overleden in Zuid-Afrika. Zijn ­lichaam werd in zijn uitgebrande wagen langs de kant van de weg in Hermanus gevonden. “Voorlopig is het onduidelijk wat er gebeurd is”, zegt zijn vader Bart. “We zijn nu op weg naar daar.”

Pieter-Jan Staelens had als student in Zuid-Afrika zijn Gabonese vrouw leren kennen. Hij was een specialist vreemdelingenrecht en werkte lange tijd aan de Brugse balie. Drie jaar geleden trok hij met zijn vrouw en drie kinderen terug naar Zuid-Afrika. Hij verkocht er windmolens.