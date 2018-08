Competitie is al begonnen, maar waar blijft ‘Extra Time’?

De bal rolt weer over de Belgische voetbalvelden, maar in de opnamestudio van Extra Time blijven de lichten voorlopig uit. Canvas geeft voorrang aan de Europese Kampioenschappen in Berlijn en Glasgow, pas vanaf de derde speeldag in onze voetbalcompetitie keert Extra Time terug uit zijn zomerslaap.

De eerste speeldag in onze Jupiler League leverde onmiddellijk heel wat doelpunten op: onder meer Anderlecht, Racing Genk en Club Brugge vonden makkelijk de weg naar de goal. Voer om over na te praten aan de tafel van Frank Raes (64) en zijn kompanen in Extra Time op Canvas, zou je denken. Maar voorlopig is er van de voetbal-talkshow geen spoor. Canvas bracht maandagavond een heruitzending van Belpop en de natuurdocumentaire Wild Galapagos, op het gebruikelijke uitzenduur van Extra Time. En ook komende week verandert er niks: dan blikt Canvas nog eens terug op de glorieperiode van The Pebbles.

Nochtans heeft de VRT de rechten om ook dit voetbalseizoen op maandagavond een voetbalmagazine uit te zenden. “Maar Extra Time keert pas terug op maandag 13 augustus”, zegt Anne Stroobants van Canvas. “Van vrijdag tot volgende week zondag focussen we ons op de eerste Europese Kampioenschappen, het derde grote sporttoernooi van deze zomer. En dat zijn live-uitzendingen die de hele avond lopen, van 17.30 uur tot 22 uur (enkel onderbroken door Terzake, nvdr.). Daarom hebben we ervoor gekozen om pas daarna met een nieuw seizoen van Extra Time te beginnen.” Zo kunnen Frank Raes en Filip Joos nog even langer op adem komen na het WK.