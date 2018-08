COMMENTAAR. De Albanese connectie

Safet Rustemi hadden we al gehad, nu is er een tweede Albanees die door de Dienst Vreemdelingenzaken als criminele illegaal op transport is gezet. Rustemi was een heel zware jongen. Agron G., die nu wordt uitgewezen, was een radertje in een drugsnetwerk. De eerste had al een veroordeling van 9 jaar en riskeerde nog een bijkomende zwaardere. De andere kwam op borg vrij omdat het parket in Gent hem nog nodig had in het ­onderzoek naar een bende. Twee keer fietste DVZ die plannen de gracht in.