Vliegtuig met ruim 100 inzittenden gecrasht in Mexico: “Maar geen doden”

In het noordwesten van Mexico is dinsdag een vliegtuig kort na het opstijgen neergestort met 103 mensen aan boord. Volgens de gouverneur van de deelstaat Durango, José Aispuro, vielen er geen doden bij de crash. Het toestel brandde volledig uit.

Aeroméxico, de grootste luchtvaartmaatschappij van het land, meldt op Twitter dat het om vlucht AM 2431 gaat, van de internationale luchthaven van Durango naar Mexico-Stad. De vlucht werd uitgevoerd met een tweemotorige Embraer 190 met een capaciteit van 100 passagiers.

Volgens de Mexicaanse minister van Transport, Gerardo Ruiz Esparza, waren er in totaal 103 mensen aan boord. “98 van hen worden in verschillende ziekenhuizen verzorgd”, zegt hij op Twitter. In een eerdere tweet had de minister het nog over 97 passagiers en 4 bemanningsleden.

Ondertussen bevestigde Aeroméxico dat het om 103 inzittenden gaat. “Op het vliegtuig zaten 88 volwassen passagiers, 9 minderjarigen, 2 baby’s en 4 crewleden”, klinkt het. Bij de bemanning gaat het om 2 piloten en 2 leden van het cabinepersoneel.

Zowel de luchtvaartmaatschappij als Esparza als Aispuro benadrukken dat er geen doden zijn gevallen. De gouverneur gaf op een persconferentie wel te kennen dat een van de piloten een dwarsleasie heeft opgelopen. Hij werd intussen geopereerd en zijn toestand is stabiel.

Over de aanleiding van de crash is er nog geen officiële verklaring. “Het zijn de bevoegde autoriteiten die de oorzaak van het ongeluk van deze namiddag zullen bepalen”, aldus Aispuro. Lokale media speculeren wel dat de slechte weersomstandigheden mogelijk een rol speelden. Op het moment van het opstijgen, zou een storm hebben gewoed.

Ondertussen is de internationale luchthaven Guadalupe Victoria weer open.

