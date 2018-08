Racing Genk staat vanavond voor overbodige terugwedstrijd in Luxemburg

Racing Genk moet woensdagavond (om 18 uur) opnieuw het veld op voor zijn terugwedstrijd van de tweede voorronde in de Europa League. De Limburgers wonnen hun heenmatch tegen het Luxemburgse Fola Esch met 5-0, waardoor het duel van woensdag nog weinig belang lijkt te hebben.

Het seizoen is nog maar net begonnen, maar voor Racing Genk zijn het al drukke tijden. Na de 5-0 zege vorige donderdag in de eigen Luminus Arena tegen Fola Esch volgde zondag een knappe seizoensopener op Daknam in Lokeren (0-4 zege). Minder dan drie dagen later volgt de terugwedstrijd in Esch-sur-Alzette waarna de focus op de Limburgse derby tegen STVV, komende zondag (om 18 uur), gericht kan worden.

Het lijkt weinig twijfelachtig dat coach Philippe Clement een aantal basiskrachten laat rusten in Luxemburg. De Genkse kern is momenteel ruim genoeg om twee degelijke elftallen tussen de lijnen te brengen en daar zal normaliter gebruik van gemaakt worden. Rechtsachter Joakim Maehle is er alvast zeker niet bij. De Deen kreeg in Lokeren een kniestoot en maakt de verplaatsing niet.

Behoudens een enorme verrassing plaatst Genk zich woensdagavond voor de derde voorronde van de Europa League, waar de winnaar wacht van de confrontatie tussen het Wit-Russische Shakhtyor Soligorsk en het Poolse Lech Poznan. In Wit-Rusland eindigde de heenwedstrijd op 1-1. De terugmatch staat donderdagavond (om 20.45 uur) op het programma.