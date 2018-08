Malcom scoort eerste goal voor Barcelona… tegen AS Roma, Man United klopt Real

Manchester United heeft dinsdag zijn deelname aan de International Champions Cup afgesloten met een zege. In het Amerikaanse Miami Gardens haalden de Mancunians het met 2-1 van Real Madrid en zo sloten ze hun Amerikaanse tour toch nog met een goed gevoel af.

Eerder deze week had coach José Mourinho immers felle kritiek geuit op bestuur en spelersgroep na de zware nederlaag tegen Liverpool.

In het Hard Rock Stadium in Miami Gardens stond de 2-1 eindstand bij de rust al op het scorebord. De Chileen Alexis Sanchez zette United in de 18e minuut op voorsprong. Kort daarna verdubbelde Ander Herrera de voorsprong. Karim Benzema scoorde in de blessuretijd van de eerste helft tegen, maar na rust bleven doelpunten uit. De Braziliaanse Belg Andreas Pereira speelde de hele wedstrijd, maar kwam deze keer niet tot scoren. Marouane Fellaini en Romelu Lukaku genieten nog van vakantie. Bij Real beleefde coach Julen Lopetegui een debuut in mineur.

¡Esta on fire! ?? Alexis Sánchez quiere una temporada a toda máquina ?? Vía: @IntChampionsCup pic.twitter.com/PF7pLBxgQp — Goal en español (@Goal_en_espanol) 1 augustus 2018

In het AT&T Stadium in Arlington ging FC Barcelona, zonder Thomas Vermaelen, met 2-4 onderuit tegen AS Roma, de ex-club van Radja Nainggolan. Bij de rust stond het 1-1, na treffers van Rafinha (6.) en Stephan El Shaarawy (35.). Na de pauze bracht aanwinst Malcom de Catalanen opnieuw op voorsprong. Het zal pijn gedaan hebben bij Roma, dat Malcom ook wou aantrekken. Ondanks een akkoord tussen Bordeaux en AS Roma trok de Braziliaan in extremis toch nog naar Barcelona. Met nog drie treffers van Alessandro Florenzi (78.), Bryan Cristante (83.) en Diego Perotti (86.) verzachtten de Italianen toch nog het leed. Bij Roma was er een basisplaats voor de Nederlandse aanwinst Justin Kluivert. Hij gaf in de eerste helft de assist voor de gelijkmaker van El Shaarawy (1-1).

El primer gol de #Malcom con la camiseta blaugrana ?????? pic.twitter.com/WZf1TIbFQ9 — El ojo de cruyff ™?? (@ElOjoDeCruyff) 1 augustus 2018

Tottenham Hotspur, zonder zijn Rode Duivels, heeft de International Champions Cup dan weer afgesloten met een 1-0 zege tegen AC Milan. Vlak na de pauze trof Georges-Kévin Nkoudou raak.