’s Nachts te warm om te slapen? Dan kan je opnieuw tot in de nachtelijke uurtjes naar Plopsaqua

Adinkerke / De Panne - Wie ’s nachts niet kan slapen door de hitte, kan opnieuw verkoeling gaan zoeken in Plopsaqua. Nadat maar liefst 3.600 mensen voorbije vrijdag al een duik waagde in het pretpark in De Panne, besloot, openen ze de deuren opnieuw op 3 augustus.

LEES OOK. (+) Nachtelijke zwempartij levert Plopsaqua meteen hoogste aantal bezoekers ooit op

Spetteren, plonsen, duiken, het is heel wat verfrissender dan zweten in je bed. Daarom opent Plopsaqua voor de tweede keer het zwembad tot 1 uur ’s nachts. Iedereen die vanaf 20 uur komt zwemmen, kan dat bovendien doen aan kindertarief.

“Door de lovende reacties en de grote vraag, hebben we besloten om ook deze vrijdag langer open te blijven. We ontvingen meer dan 200 vragen om het nachtzwemmen nog eens over te doen. Mensen die er vorige week niet bij konden zijn, kunnen dus deze vrijdag genieten van de laatavondopening”, aldus Plopsa CEO Steve Van den Kerkhof.