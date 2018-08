En we waren nog maar net bekomen van de vorige: opnieuw hittegolf op komst

Hoopte je stiekem dat het eindelijk gedaan was met al dat puffen en zweten? Dan hebben we slecht nieuws, want het lijkt er sterk op dat er meteen een nieuwe hittegolf voor de deur staat. De komende dagen wordt het opnieuw puffen bij temperaturen tot boven de 30 graden, meldt het KMI.

Het wordt woensdag opnieuw warm en we krijgen vaak een door hoge wolken gesluierde zon te zien. Onstabiele lucht vanuit Frankrijk bereikt het zuidoosten van het land waardoor daar onweersbuien mogelijk zijn. De maxima liggen rond 23 graden aan zee en tussen 26 en 30 graden in het binnenland. ‘s Nachts wordt het rustig met brede opklaringen. De temperaturen dalen naar waarden tussen 13 en 18 graden.

Donderdag blijft het warm en zonnig. In de namiddag kunnen er stapelwolken ontstaan. De maxima liggen tussen 25 graden aan zee en 32 graden in de Kempen. Vrijdag is het zonnig en kan het kwik stijgen tot 32 graden. De noordelijke wind is daarbij matig. Aan zee wordt het minder warm met daar maxima rond 26 graden.

Het zonnige en warme weer blijft ook dit weekend duren. Soms zijn er wat meer (voornamelijk hoge) wolkenvelden. Zaterdag stijgt het kwik richting 31 à 32 graden in het centrum. Zondag wordt het zo’n 28 of 29 graden.

In het begin van volgende week blijft het overwegend droog met een wisselende bewolking. De maxima liggen opnieuw rond 30 graden.

Foto: Photo News

Nieuwe hittegolf?

Als we de komende drie dagen opnieuw de 30 graden halen - en die kans is groot - mogen we van een tweede hittegolf spreken. Dat liet weerman Frank Deboosere vanochtend weten bij Radio 1.

Om klimatologisch van een hittegolf te kunnen spreken zijn er minstens vijf opeenvolgende dagen met een temperatuur van 25 graden Celsius of meer nodig, waarvan bovendien minstens drie dagen met temperaturen van 30 graden Celsius of meer. De hittegolf eindigt op de dag dat de maximumtemperatuur in Ukkel onder de 25 graden zakt.

De vorige hittegolf startte op 13 juli en duurde tot en met 27 juli.

Record

Juli 2018 zal de statistieken ingaan als een zeer abnormaal warme maand voor Ukkel. De gemiddelde temperatuur bedroeg 22 graden - normaal is dat slechts 18,4 graden. De hoogste temperatuur werd op de 26ste en 27ste gemeten en kwam uit op 35,4 graden, terwijl de laagste temperatuur op de 18de werd gemeten en 12,5 graden bedroeg.

Bij het maken van haar afrekening kon het KMI ook een nieuw record optekenen: de maand juli telde dit jaar slechts één zwaarbewolkte dag. Het vorige record dateert van juli 1983, toen er nog twee zwaarbewolkte dagen waren.

Juli telde verder 26 zomerdagen van 25 graden en warmer, een evenaring van het record uit 2006. Ook de 5 neerslagdagen waren een evenaring van een record, dat van juli 1989. Ter vergelijking: de maand juli telt in ons land gemiddeld 14,3 neerslagdagen.