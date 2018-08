Een stage bij Mars Belgium, wat betekent dat?

Bij Mars Belgium maak je tijdens je stage integraal deel uit van het team, zo vertellen drie stagiairs. “Het is zoals leren zwemmen: soms heb je het gevoel een beetje te verdrinken, maar daar leer je uit.”

“Ook als stagiair kun je iets toevoegen.”

Katrien Vermeulen (21)

Studies: journalistiek en international business management

4 maanden stage bij corporate affairs

“Als rechterhand van het corporate-affairsteam stond ik in voor de interne en externe communicatie, schreef ik persberichten, organiseerde fotoshoots en evenementen en verzorgde de sociale media. Wanneer duidelijk werd dat de Rode Duivels naar Rusland zouden gaan, kreeg ik de kans om de brand-PR te verzorgen voor M&M’s. Ik moest de teksten en beelden bewerken voor ze live gingen op de sociale media. Daar heb ik veel uit geleerd. Dat is ook wat een goede stage betekent voor mij. Verantwoordelijkheid krijgen om echt iets te doen. Vrijheid krijgen om je eigen project tot een goed einde te brengen zonder dat er constant iemand op je vingers zit te kijken.

Ik heb echt geleerd om rechtuit te durven zijn. Om geen schrik te hebben je mening te zeggen, want ook als stagiair kun je iets toevoegen. Als buitenstaander bekijk je de dingen met ‘fresh eyes’ en dat kan zorgen voor nieuwe inzichten. Een stage is zoals leren zwemmen. Soms heb je het gevoel een beetje te verdrinken. Maar daar leer je uit. Bij Mars voel je hoe menselijk een bedrijf kan zijn. Hoe belangrijk de balans tussen werk en vrije tijd is. Iedereen werkt er volgens dezelfde dynamiek. Iedereen wil hard werken en is supergemotiveerd, maar wil ook samen leuke dingen doen. Ik voel me goed bij Mars en had graag gebleven. Maar er is momenteel geen gepaste vacature in corporate affairs. Normaal gezien is mijn laatste week ingegaan, maar ik blijf nog tot eind juli om enkele van mijn projecten af te werken. Het had voor mij nog wat langer mogen duren.”

“Ik heb veel geleerd, op technisch én menselijk vlak.”

Samir Belarbi (26)

Studies: business management

2 maanden stage bij supplychain

“Het doel van mijn stage was om de stocklevels te analyseren en die duurzaam te maken. Ik heb veel geleerd. Op technisch vlak, maar ook op menselijk vlak. De vijf waarden bij Mars zijn bekend en voel je ook effectief op de werkvloer. De organisatie en de filosofie van het bedrijf is laagdrempelig. De focus ligt op mensen. Iedereen is er goed voor elkaar, doet zijn best en probeert om je verder te helpen. Een hoogtepunt voor mij was een presentatie die ik voor een manager moest geven. Dat was erg stresserend, maar ik heb hierdoor mezelf naar een hoger niveau kunnen tillen. Dat is iets wat ik in de toekomst zal meenemen.

Ik ben snel geïntegreerd bij Mars. Omdat het de filosofie is, maar ook omdat ik erg leergierig ben en extra informatie durf te vragen waar nodig. Momenteel is mijn stage afgerond en werk ik aan een master in business management, met specialisatie in finance. Er is me gevraagd om te blijven bij Mars, maar in een andere bedrijfstak. Ik was graag gebleven, maar dan wel in een financiële job, waarvoor ik wil gaan. En daar is momenteel geen vacature. Maar wie weet wat de toekomst brengt. We blijven in contact.”

