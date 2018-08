Terwijl de wereld zich druk maakt om zijn transfer naar Dortmund, wacht Witsel af in Ibiza

Trekt hij naar Dortmund of niet? Axel Witsel is zonder twijfel de Rode Duivel waar de afgelopen dagen het meeste transfernieuws rond viel te rapen. De Belgische middenvelder trekt zich van de commotie alleszins weinig aan en feest er lustig op los in Ibiza, waar hij samen met collega-Rode Duivel Thomas Meunier naar een show van Belgische dj’s Dimitri Vegas en Like Mike ging.