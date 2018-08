Lukaku geeft gehoor aan oproep Mourinho en keert sneller terug uit vakantie

Romelu Lukaku kort zijn vakantie in zodat hij toch de openingsmatch van Manchester United tegen Leicester City kan spelen. Daarmee komt de spits van de Rode Duivels tegemoet aan de oproep van zijn coach José Mourinho.

Manchester United-trainer José Mourinho riep deze week publiekelijk zijn spelers op om hun vakanties te onderbreken. “The Special One” vreesde zonder zijn belangrijkste internationals een mal figuur te slaan op de openingsmatch op 10 augustus tegen Leicester City.

Een smeekbede die niet in dovemansoren viel. Marcus Rashford en Phil Jones besloten hun vakantie te onderbreken om sneller te beginnen trainen. En nu geeft ook Romelu Lukaku gehoor aan de oproep van zijn coach. Hij zal drie dagen eerder terugkeren uit vakantie om tijdig wedstrijdfit te zijn voor de start van de competitie.

“Rashford, Jones en Lukaku komen drie dagen sneller terug dan gepland om beschikbaar te zijn voor het team”, zei Mourinho na de 2-1-zege tegen Real Madrid gisteren in een oefenpot in Miami. "Helemaal klaar zullen ze niet zijn, maar ze zijn erbij. En dat is de spirit die we nodig hebben want onze eerste twee à drie weken in de Premier League zullen echt lastig worden.”

Romelu Lukaku genoot de voorbije weken van zijn verdiende rust in de Verenigde Staten.

LEES MEER. Internationale spelersvakbond trekt aan de alarmbel: “Vakanties worden veel te kort”

Times Square Een bericht gedeeld door Romelu Lukaku (@romelulukaku) op 31 Jul 2018 om 4:59 (PDT)

??LA Een bericht gedeeld door Romelu Lukaku (@romelulukaku) op 29 Jul 2018 om 1:58 (PDT)