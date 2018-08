Parket vraagt aanhouding van vrachtwagenchauffeur die ongeval met 4 doden veroorzaakte in Maldegem

Adegem / Maldegem - Het parket van Oost-Vlaanderen heeft de aanhouding gevraagd van de vrachtwagenchauffeur die dinsdag in Maldegem een dodelijke ongeval heeft veroorzaakt toen hij inreed op een file. Dat werd bevestigd aan Nieuwsblad Online.

“De aanhouding wordt gevraagd voor onopzettelijke doodslag, en van bij datzelfde verkeersongeval onopzettelijke slagen en verwondingen te hebben toegebracht aan een aantal andere personen betrokken in de kettingbotsing”, klinkt het bij het parket van Oost-Vlaanderen. De man zal later op de dag voorgeleid worden.

Het ongeval gebeurde dinsdagnamiddag op de E34 in Maldegem. De 27-jarige D.C. uit Lokeren reed er met zijn vrachtwagen in op een kleine file aan een rood verkeerslicht. De balans van die aanrijding was zwaar: vier dodelijke slachtoffers van één familie, ­onder wie twee kindjes van amper drie jaar oud. Nog vijf andere voertuigen raakten betrokken bij de botsing. Twee mensen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. Een vijftal andere slachtoffers was in shock. Zij werden ter plekke verzorgd.

Foto: Michel Wijne