Belg (49) omgekomen tijdens wandeltocht met zoon (16) door populaire Amerikaanse rotsformatie

Een 49-jarige Belg is maandag in de Verenigde Staten om het leven gekomen tijdens een wandeltocht met zijn zoon (16) in een populaire kloof. Dat melden lokale media, maar het nieuws werd nog niet bevestigd door Buitenlandse Zaken. Op de terugweg raakte de man gescheiden van de jongen. Na een urenlange zoektocht werd zijn levenloze lichaam aangetroffen. Vermoedelijk stierf hij door oververhitting.

De vader en zoon waren aan het hiken in de Paria Canyon-Vermilion Cliffs Wilderness, op de grens van de staten Arizona en Utah. Ze bezochten de bekende rotsformatie The Wave, bekend om zijn opvallende kleurenpalet.

Volgens lokale media en persbureau AP ging het mis op de terugweg van de negen kilometer lange wandeling. De 49-jarige C.P. raakte de weg kwijt en dreigde de verkeerde kant op te gaan. Zijn zoon ging verderop op zoek naar hulp, waarna het tweetal van elkaar gescheiden raakte. Op de route staan geen wegwijzers.

De tiener belde zijn moeder, die een nabijgelegen hotel was, om te melden dat zijn vader gedesoriënteerd was en hulp nodig had. De vrouw alarmeerde de hulpdiensten. Samen met andere hikers en de politie werd een zoektocht op poten gezet. Daarbij werd onder meer een politiehelikopter gebruikt.

Oververhitting

Na ongeveer drie uur, rond 21.15 uur lokale tijd, werd het levenloze lichaam van C.P. aangetroffen. Vermoedelijk werd hij door de hitte bevangen en overleed. “Het was de afgelopen weken in Kane County (waar het park gelegen is, nvdr.) extreem warm”, meldt de lokale politie in een persbericht. In de namiddag kunnen de rotsformaties rond The Wave dodelijk zijn door de extreme hitte.” De man zou in goede gezondheid hebben verkeerd, zonder medische klachten.

Loterij

Iedere dag krijgen slechts twintig personen krijgen, via een loterij, toegang tot het gebied. Hikers wordt aangeraden om vroeg te starten en te eindigen en om je goed te beschermen tegen de hitte. Het is niet voor het eerst dat een wandelaar om het leven komt in het gebied. De laatste keer was in 2013, toen er drie personen omkwamen.

Buitenlandse Zaken kan het nieuws voorlopig nog niet bevestigen.