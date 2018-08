Slachtoffer zuurgooier nog in kunstmatige coma

De 40-jarige vrouw die gisteren aan het Antwerpse Sint-Jansplein met zuur is overgooid, wordt nog steeds in een kunstmatige coma gehouden. De zuurgooier is nog niet ondervraagd.

Dinsdagnamiddag is aan een tramhalte aan het Antwerpse Sint-Jansplein een vrouw met zwavelzuur overgoten. De vrouw is voor 70 procent verbrand en wordt nog steeds in een kunstmatige coma gehouden. Dat is een extreme vorm van verdoving waarbij artsen de hersenen buiten werking stellen. Die coma heeft de hersenen de kans te herstellen en schakelt ook de pijngewaarwording uit. Het is niet bekend hoe lang de vrouw nog in die kunstmatige coma wordt gehouden.

“De aanval speelt zich af in de relationele sfeer”, zegt de politie. De dader is dinsdag al gevat. Hij was zwaar onder invloed van verdovende middelen en is daarom meegenomen naar het ziekenhuis, Wanneer de man helemaal ontnuchterd is, zal het parket hem voorleiden voor ondervraging.