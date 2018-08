Tientallen wagens beschadigd nadat parkeergarage deels instort

In de Amerikaanse stad Irving werd de buurt dinsdag opgeschrikt door een gedeeltelijke instorting van een parkeergarage. Op twee verschillende tijdstippen kwam telkens een deel van de tweede verdieping naar beneden. Volgens de lokale brandweer vielen er geen gewonden, maar zijn er wel tientallen voertuigen beschadigd.

Een helikopter die de ravage wilde vastleggen na de eerste instorting, kon toevallig ook het moment filmen waarop een aansluitend gedeelte naar beneden kwam. Verschillende wagens vielen een verdieping naar beneden, al leek er op het eerste gezicht niemand in de voertuigen te zitten. Later die dag bevestigde de brandweer van Irving dat er niemand gewond raakte in de parkeergarage.

Naar schatting zijn er 21 voertuigen schade hadden opgelopen door de instortingen. Voorlopig is nog onduidelijk wat de oorzaak is van het incident. Er is een onderzoek lopende.