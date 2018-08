Na vrijspraak voor misdaden tegen de menselijkheid is oud-vicepresident Bemba na 11 jaar terug in Kinshasa

De vroegere Congolese vicepresident Jean-Pierre Bemba is woensdag geland in Kinshasa. Dat heeft het Franse persagentschap AFP gemeld. Na elf jaar keert hij terug naar Congo, waar hij wil meedingen naar het presidentschap bij de verkiezingen van 23 december 2018.“Ik kijk ernaar uit jullie opnieuw te ontmoeten woensdag”, tweette Bemba dinsdagavond nog, voor hij in Brussel een privéjet nam richting Kinshasa.

Vorige maand werd Bemba in een verrassende uitspraak van het Internationaal Strafhof in beroep vrijgesproken voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid die zijn militie volgens de aanklacht vijftien jaar geleden had begaan in de Centraal-Afrikaanse Republiek. De rijke zakenman verloor in 2006 de verkiezingen van president Joseph Kabila - hij haalde toen 42 pct van de stemmen in de tweede ronde. Twee jaar later werd hij opgepakt in Sint-Genesius-Rode. In eerste aanleg was hij tot 18 jaar celstraf veroordeeld.

Bemba was al vicepresident tussen 2003 en 2006.

In Kinshasa is de politie op verschillende kruispunten en strategische plaatsen opvallend aanwezig. De hoofdstad is een van Bemba’s machtsbasissen.