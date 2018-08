Reddingsactie in Brugse Belfort: hulpdiensten moeten toerist reanimeren nadat hij onwel werd Video: Tim Lescrauwaet

Assebroek / Brugge - Een reddingsactie in het Brugse Belfort kon vanmorgen op heel wat bekijks rekenen. Een toerist werd er onwel tijdens het beklimmen van de trappen. De hulpdiensten snelden ter plaatse en slaagden erin de vijftiger te reanimeren.

Er werd een speciaal klimteam van de brandweer opgevorderd om de man uit het gebouw te krijgen. Het Belfort werd dan ook volledig ontruimd. Door de wekelijkse markt en de vele toeristen stonden tientallen mensen de actie te volgen. De politie was ter plaatse om de mensen op afstand te houden en het verkeer te regelen. Het Belfort is voorlopig gesloten, maar het is niet duidelijk hoe lang dat nog zal duren.

Foto: tlg

