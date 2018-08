James Bond-film in het echt: dieven stelen Zweedse kroonjuwelen en scheuren weg met speedboot

Twee dieven springen op een speedboot en scheuren weg, nadat ze op spectaculaire wijze de kroonjuwelen hebben buitgemaakt. Het klinkt als een scenario voor de nieuwe James Bond-film, maar in Zweden oversteeg de realiteit de fictie. Uit de Strängäs kathedraal in Stockholm wisten dinsdag twee mannen immers twee koninklijke kronen te stelen en de politie te ontvluchten.

Verschillende getuigen zagen hoe twee mannen vanuit verschillende richtingen uit de Strängäs kathedraal kwamen gelopen. “We zagen die kleine witte boot met de motor, en beseften meteen dat ze daar op zouden springen. Dat het dieven waren, was duidelijk, aan hun gedrag alleen al. Even later zagen we ze razendsnel over het water varen, terwijl we politiesirenes hoorden naderen langs alle kanten”, aldus Tom Rowsell, een ooggetuige, die als toekomstige bruidegom de kathedraal aan het bekijken was.

De Zweedse agenten waren immers net te traag voor de professionele dieven. “Het is inderdaad 1-0 voor hen momenteel”, bevestigde politiewoordvoerder Thomas Agnevik. “We zijn nu op zoek naar de kleine speedboot en we bekijken alle tips die we binnen krijgen. Het probleem is dat men met zo’n boot razendsnel in talloze locaties kan raken. Mälaren, Köping of Arboga in het westen, of Västerås, Eskilstuna of Stockholm in het oosten. We hebben voorlopig geen idee waar ze naartoe zijn gevlucht.”

Onschatbare waarde

De buit is aanzienlijk. Eén kroon van koning Karl IX uit de zeventiende eeuw staat niet meer in de kathedraal, en ook een ander exemplaar van koningin Christina is niet meer te vinden. Beide juwelen werden begraven bij de stoffelijke resten van de royals, maar werden nadien opgegraven om aan het publiek te laten zien. Ook een gouden ornament dat de “rijksappel” heet, is ontvreemd.

In het totaal stolen de dieven dan ook een schat van onschatbare waarde. “Het is onmogelijk vast te stellen hoeveel euro’s die precies zouden opleveren, zo blijkt uit een gesprek met de taxateurs. Maar wat onmiskenbaar is, is dat beide objecten van een onschatbare nationale en historische waarde zijn”, aldus Agnevik.

Gegeerd

De kroonjuwelen werden zwaar beveiligd en lagen in een glazen kist. Hoe de dieven er in slaagden om ze toch mee te nemen, wordt nog onderzocht. De kathedraal was dan ook de rest van de dag gesloten. Er raakte niemand gewond.

Het is niet de eerste keer dat er Zweedse kroonjuwelen gestolen worden. In 2012 gaf een 19-jarige man toe dat hij juwelen ter waarde van 850.000 kronen (ongeveer 83.000 euro) van prinses Christina had gestolen uit haar appartement. De meeste verkocht hij aan twee drugdealers, en één tiara zou hij naar eigen zeggen van een brug gegooid hebben in Stockholm.