Affiche Pukkelpop compleet met vier nieuwe namen

Brussel - Pukkelpop heeft woensdag vier nieuwe namen toegevoegd aan de line up. De affiche van het festival dat over een dikke twee weken plaatsvindt in Kiewit, is daarmee compleet.

Dvtch Norris. Foto: Wim Hendrix

De indierockers van Circa Waves openen op donderdag de 16e de Main Stage. Op vrijdag is het uitkijken naar. De laatste keer dat de Amerikaanse rockband op Pukkelpop stond dateert alweer van 2004. Ook op vrijdag, maar dan in de Castello, staat de industriële punkrockhiphop van Ho99o9. En in de Dance Hall geeft Dvtch Norris die dag het startschot. Op zaterdag kan je, in diezelfde Dance Hall, luisteren naar de Belgische rap van K1D.

Een andere band is dan weer verdwenen van de affiche: door het overlijden van Joseph Maus, broer en bandlid van John Maus, werden alle shows geannuleerd en dus ook hun doortocht tijdens Pukkelpop.

De organisatie laat voorts nog weten dat het aantal tickets zienderogen smelt. De tickets voor donderdag en zaterdag zijn zo goed als op.

