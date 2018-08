Man (49) verstikt echtgenote (63) en probeert vervolgens wanhoopsdaad te plegen in Halle

Halle / Buizingen - In Halle heeft 49-jarige man dinsdagvoormiddag zijn 63-jarige echtgenote verstikt en vervolgens geprobeerd een einde te maken aan zijn eigen leven. De man overleefde die poging en werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Dat meldt Het Laatste Nieuws en het nieuws wordt bevestigd door het parket Halle-Vilvoorde. Dat heeft een gerechtelijk onderzoek geopend voor moord.

De feiten vonden dinsdagvoormiddag plaats in de de Sint-Rochuswijk in Halle. De veertiger bracht eerst zijn echtgenote om het leven door haar te verstikken. Hoe de man dat precies deed, is nog niet duidelijk en zal moeten blijken uit een autopsie. De man sprong vervolgens vanuit een raam op de derde verdieping naar beneden maar overleefde die sprong. Hij werd wel zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis.

Het parket Halle-Vilvoorde opende een gerechtelijk onderzoek en stapte ter plaatse af met een wetsarts, het labo van de federale politie en een onderzoeksrechter. Die onderzoeksrechter zal in de loop van de dag proberen de zwaargewonde veertiger te ondervragen, om de man eventueel in verdenking te kunnen stellen en onder aanhoudingsbevel te plaatsen.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan in België terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.