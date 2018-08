Everton plukt Lucas Digne weg bij FC Barcelona

De transfer van de Franse verdediger Lucas Digne van FC Barcelona naar Everton is afgerond. De 25-jarige Digne ondertekende in Goodison Park een contract voor vijf seizoenen, zo bevestigde de Premier League-club. Met de overgang is een bedrag van 20,2 miljoen euro gemoeid, dat onder de vorm van bonussen nog kan oplopen tot 21,7 miljoen euro.

Digne voetbalde twee seizoenen voor Barcelona. De Franse linkerverdediger kwam daarin tot 45 officiële wedstrijden en twee doelpunten. Met de Catalanen behaalde Digne een landstitel, twee keer de Spaanse beker en een keer de Spaanse Super Cup.

Bij Everton begint hij nu aan een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. “Ik wil mijn beste voetbal bovenhalen voor Everton, een club uit de beste competitie ter wereld. Everton is een grote club met een geweldige geschiedenis. Ik wil hier wedstrijden winnen en het publiek opwinden met de kwaliteit van ons voetbal”, vertelde de 25-jarige linksachter.

“Bij AS Roma speelde ik al goed, alsook bij Barcelona. Samenspelen met de groten der aarde heeft mij als speler en als mens veel vooruitgang doen boeken. Je wil dan immers altijd het beste van jezelf geven. Ook hier, in de beste competitie ter wereld, wil ik mijn beste voetbal laten zien. Iedereen is dol op de Premier League, inclusief mezelf.”