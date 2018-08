Hoe is het met de “worstenfluisteraar” uit ‘The Sky Is The Limit’?

Met de WK-gekte had ze even overwogen een Rode Duivels-worst te maken. Maar het ging niet door, omdat die alleen machinaal kon worden gemaakt en Vleeswaren De Nil staat bekend om zijn ambachtelijkheid. Geen WK-worst dus. “Ge hoort, twee jaar na The Sky Is The Limit, ben ik nog even gepassioneerd bezig” zegt Marie-Anne De Nil (64).

De worstenfluisteraar. Misschien is dat de mooiste omschrijving van Marie-Anne De Nil. Zo leerde Vlaanderen haar twee jaar geleden kennen in ‘The Sky Is The Limit’. Als de vrouw die haar droge worsten ...