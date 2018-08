Man (57) zwaargewond na crash tegen boom

Aartrijke / Zedelgem - Een 57-jarige man uit Zedelgem raakte dinsdagnacht zwaargewond bij een verkeersongeval op de Torhoutsesteenweg in Zedelgem.

De man reed in de richting van Brugge toen hij om een nog onbekende reden de controle over het stuur verloor. Zijn wagen ging aan het tollen en hij kwam aan de overkant van de weg tegen een boom tot stilstand. Hij verkeerde even in levensgevaar en de brandweer had veertig minuten tijd nodig om de man uit het wrak te bevrijden.

Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht en verkeert ondertussen niet meer in levensgevaar. Omdat er geen andere voertuigen bij het ongeval aanwezig waren, stelde het parket geen verkeersdeskundige aan.