Italiaanse verdachte mensensmokkel komt speciaal naar ons land voor proces, nu wordt dat uitgesteld

Brugge - Een 28-jarige Italiaan en een 43-jarige Italiaanse moesten zich in principe woensdagochtend voor de Brugse strafrechter verantwoorden voor mensensmokkel. Simone B. zakte speciaal vanuit Pistoia af naar Brugge, maar kreeg op de zitting te horen dat de zaak werd uitgesteld op vraag van de advocaat van zijn medebeklaagde.

Op woensdag 31 januari trokken drie mensen rond 16 uur naar de haven van Zeebrugge om de oversteek te maken naar het Verenigd Koninkrijk. Het opmerkzame personeel van P&O Ferries had door dat er iets niet pluis was en liet de scheepvaartpolitie ter plaatse komen. De politie stelde vast dat één van de drie reizigers met valse Italiaanse papieren in het Verenigd Koninkrijk wilde geraken. De Albanees werd ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken.

De Italianen die hem vergezelden, werden door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Silvia P. zit sindsdien in voorhechtenis. Simone B. werd wel snel onder voorwaarden en op borg vrijgelaten. De beklaagde reisde vanuit het Toscaanse Pistoia naar Brugge om zijn proces bij te wonen. De verdediging van P. vroeg echter om het proces uit te stellen, waardoor de zaak pas op vrijdag 28 september gepleit wordt. Simone B. heeft aangekondigd dat hij ook op die zitting aanwezig zal zijn.