Chirogroep slachtoffer van vandalisme op kamp: “Dit is niet meer om te lachen”

Dilbeek - Maandagochtend stond de leden en leiding van Chiro Windekind uit Groot-Bijgaarden een onaangename verrassing te wachten. Onbekenden hadden hun tenten en wagens ’s nachts besmeurd met acrylverf en voorzien van schuttingtaal. “Het is een schande”, reageert leidster Megane Van Tilborg bij de redactie van Het Nieuwsblad.

Er zijn prettigere manieren om wakker te worden. Chirogroep Windekind uit Groot-Bijgaarden was afgelopen week op kamp in Paliseul, in de provincie Luxemburg. Maar toen de leden en hun leiding maandagochtend ontwaakten in hun tenten, werden ze met verstomming geslagen. “Al onze tenten waren besmeurd met acrylverf”, vertelt Megane Van Tilborg. “Even later merkten we dat ook onze auto’s eraan hadden moeten geloven. Eén van de parasols is gestolen.”

Foto: Chiro Windekind

De leiding van de chirogroep verwittigde meteen de politie. “Die moesten er eerst om lachen, ze vonden het blijkbaar een grappig incident”, gaat Megane verder. “We dachten in eerste instantie dat een plaatselijke jeugdbeweging uit Charleroi er iets mee te maken had, omdat we daar de afgelopen dagen enkele mopjes mee hadden uitgehaald. De politie is daar een kijkje gaan nemen, maar kwam van een kale reis terug. We weten echt niet wie hierachter kan zitten.”

Eerste keer

Het is de eerste keer dat de chiro met dergelijke vandalenstreken wordt geconfronteerd. “De feiten gebeurden de nacht voor het traditionele kampvuur en er waren al enkele volwassenen - oud leiding en kookouders - naar huis vertrokken. Misschien hadden de daders dat moment afgewacht om toe te slaan.”

Het kamp is intussen ten einde, de auto’s zijn weer gekuist, maar enkele tenten hebben permanente schade opgelopen. “We zouden graag hebben dat iedereen die tips heeft over de mogelijke daders ons iets laat weten. Dit is niet meer om te lachen.”

Foto: Chiro Windekind

Klacht indienen

“Vandalisme op kamp komt niet vaak voor, maar het gebeurt helaas af en toe”, laat Erwin Cools van Chirojeugd Vlaanderen aan onze redactie weten. “Het is ook niet zo dat bepaalde regio’s meer problemen dan anderen, want dan zouden we dat zeker communiceren naar de verenigingen.”

Chirojeugd Vlaanderen raadt hoe dan ook aan om in geval van vandalisme meteen klacht in te dienen bij de politie. “Laat een pv opmaken en als de daders onbekend zijn, dien dan een klacht in tegen onbekenden. De verzekering zal mogelijke schade vergoeden en, mochten ze ooit geïdentificeerd worden, verhalen op de vandalen.”