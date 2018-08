In brand gestoken Vlooybergtoren dan toch niet hoger gemaakt: “We verkiezen de zekere oplossing op korte termijn”

Meensel-Kiezegem / Tielt-Winge - De Vlooybergtoren, die eind juni grote schade opliep door brandstichting, zal in de oorspronkelijke staat worden hersteld. Eerder besliste het schepencollege van Tielt-Winge de toren groter te maken, maar dat plan gaat toch niet door. De heropening zou in dat geval maanden op zich laten wachten. De burgemeester kiest liever voor “een zekere oplossing op korte termijn”.

De Vlooybergtoren werd in de nacht van 30 juni door vijf mannen uit de omgeving in brand gestoken. Ze sleepten een baal hooi naar de top van de metalen toren, die beroemd werd door de VIER-serie ‘Callboys’, goten er brandstof over en staken het in brand. De vloeistof liep echter in de constructie en veroorzaakte een explosie. Daardoor werd het elf meter hoge en twintig meter lange gevaarte vernield en raakte één van de daders zwaargewond.

Het schepencollege van Tielt-Winge besliste daarop de toren 1,5 meter hoger te maken. “Dit statement moet symboliseren dat de kracht van een gemeenschap veel groter is dan dit terroristisch geweld”, zei burgemeester Rudi Beeken (Open VLD) eerder.

De Vlooybergtoren in betere dagen. Foto: Dirk Vertommen

Zekere oplossing

Dat plan gaat echter niet meer door: de toren zal in zijn originele staat worden hersteld, laat Beeken aan onze redactie weten. “Het college heeft dinsdag besloten de zekere oplossing van de renovatie van de Vlooybergtoren op korte termijn te verkiezen, boven de onzekere oplossing van de vergroting van diezelfde toren binnen enkele maanden.” Het hoger maken van de toren heeft namelijk nogal wat voeten in de aarde. “Daarvoor zijn een bouwvergunning en openbaar onderzoek nodig, wat zeker een aantal in beslag gaat nemen”, aldus Beeken.

Callboys

Bovendien is er geen duidelijkheid over de financiering van de verhoging. Dat zou gaan middels een geldinzamelingsactie die op poten zou worden gezet door de ‘Callboys’. De hoofdrolspelers van de gelijknamige serie bezoeken de toren een aantal keer in de reeks. “Maar zij hebben een strak opnameschema en een andere zaken af te wikkelen, waardoor de actie op korte termijn niet kan doorgaan.”

Daarnaast hebben bezoekers graag dat de toren zo snel mogelijk weer opengaat. De gemeente zal de Vlooybergtoren nu zo snel mogelijk in de originele staat herstellen. “We zijn verzekerd voor de schade aan de toren en die herstelling zou dus door de verzekeraar betaald worden. Intussen is al een ontwerper aangeduid, ook de oorspronkelijke ontwerper van de toren, en in de tweede helft van augustus zal via openbare aanbesteding een aannemer aangeduid kunnen worden, die dan in september de herstelling zou uitvoeren zodat de toren in oktober weer open zou gaan.”

Foto: mmv