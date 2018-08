TRANSFERGERUCHTEN. Courtois wordt ongeduldig, speelt Real Madrid ook Modric kwijt?

Speelt Real Madrid na Cristiano Ronaldo ook WK-ster Luka Modric kwijt? Het is één van de geruchten van de dag in de wereldwijde transfercarrousel.

In Italië gaan geruchten dat Inter een grote slag zou willen slaan door Luka Modric, de beste speler van het voorbije WK, weg te halen bij Real Madrid. De Kroaat zou op zijn 32ste toe zijn aan een nieuwe uitdaging en de Nerazzuri willen graag tegengewicht bieden aan Juventus, dat eerder al Cristiano Ronaldo weghaalde uit Madrid. Eerder haalde Internazionale ook al Radja Nainggolan naar Milaan.

El Pais schrijft dat Real Madrid in de eerste plaats op zoek is naar iemand die garant staat voor veel doelpunten om het vertrek van Cristiano Ronaldo op te vangen. Los Blancos zouden volgens het Spaanse dagblad contact gezocht hebben met de zaakwaarnemers van Mohamed Salah, die vorig seizoen 31 keer scoorde voor zijn club Liverpool. De Egyptenaar zou echter geweigerd hebben: hij heeft pas nog een nieuw contract bij Liverpool getekend.

Foto: Photo News

Thibaut Courtois wordt volgens de Engelse tabloid The Sun ongeduldig omdat een deal tussen Chelsea en Real Madrid over zijn transfer voorlopig uitblijft. De doelman van de Rode Duivels heeft zelf al een akkoord met de Madrilenen, maar Chelsea wil hem niet laten gaan zolang ze niet rond zijn met een opvolger. En dat lijkt lang te duren, terwijl de Engelse transfermarkt al op 9 augustus sluit. Courtois heeft nog één jaar contract bij Chelsea - dat wil zeggen dat hij de club vanaf 1 juli 2019 gratis zou kunnen verlaten.

Chelsea biedt middenvelder N’Golo Kante een nieuw contract aan, bericht The Evening Standard. The Blues hopen op die manier Eden Hazard, die hoog oploopt met de kwaliteiten van zijn Franse ploegmaat, ook te kunnen overtuigen bij de club te blijven. The Blues willen Kante een contractverlenging van vijf jaar en zo’n 325.000 euro per week bieden. Voor Hazard zouden ze een nog hoger loon in gedachten hebben. Voorlopig loopt het contract van Hazard af in 2020.

Foto: Action Images via Reuters

Nog in Londen zou de nieuwe Chelsea-trainer Maurizio Sarri onze landgenoot Michy Batshuayi hebben duidelijk gemaakt dat hij op hem rekent komend seizoen. Dat meldt RMC Sport. De Rode Duivel spendeerde de tweede helft van vorig seizoen op uitleenbasis bij Borussia Dortmund, en nu deden al geruchten over een nieuwe uitleenbeurt aan Valencia de ronde. Maar het lijkt er dus op dat de nieuwe Italiaanse manager van Chelsea Batshuayi voorlopig toch bij de club wil houden.