Wat doet een zuuraanval met een lichaam?

Antwerpen - Gisteren werd een 40-jarige vrouw in Antwerpen met zwavelzuur overgoten door haar ex-vriend. De chemische stof veroorzaakt levenslange verminkingen, maar is toch vrij te verkrijgen in ons land. Wat doet het zuur met uw lichaam?

Jean-Pierre W. zou zijn ex Ragna S. meer dan een jaar gestalkt hebben voordat hij haar gisteren overgoot met een bijtende stof op het Sint-Jansplein in Antwerpen-Noord. Het slachtoffer verkeert in levensgevaar en de verdachte is intussen opgepakt.

Het is niet de eerste keer dat een aanval met zwavelzuur zich voordoet in ons land. In 2009 werd Patricia Lefranc gruwelijk verminkt door haar ex Richard Remes, die het zuur over haar gezicht en lichaam gooide. Iets recenter, in 2015, overgoot Jelle Frenken poetsvrouw Marina Tijssen met zwavelzuur in Antwerpen. In de maanden voor die aanval had de dader haar werkgever, warenhuisketen Delhaize, afgeperst met dreigmails.

Wat de stof met uw lichaam doet? Toxicoloog Jan Tytgat vergelijkt een zuuraanval met een ei breken: als men het breekt en de eidooier bakt in de pan, krijgt men het nadien nooit meer in de beschermende schaal. “Onze huidcellen hebben wel een zekere bescherming, maar absoluut niet zegen zulk sterk zuur. De cellen gaan (net als de eidooier, red.) letterlijk verschrompelen en ogenblikkelijk afsterven.”

Ook kunnen er extra complicaties optreden bij zo’n aanval door de kledij die het slachtoffer draagt. “Zwavelzuur gaat ook gemakkelijk bepaalde synthetische vezels oplossen. Als die vezels in die kapotgaande cellen van de huid reageren, dan is het ook heel moeilijk om op brandwondencentra de kledij ervan af te trekken en de mensen te behandelen”, zegt Tytgat. “Dus het is werkelijk een heel schrijnende situatie.”

Getuigen van zo’n incident kunnen het slachtoffer het best spoelen met lauw water, dit gedurende minstens 30 minuten. Om contact met het zuur te voorkomen is het ook aangeraden handschoenen te dragen.

Toch is de hoogst gevaarlijke chemische stof vrij te verkrijgen in ons land. Het wordt onder meer gebruikt in allerlei schoonmaakmiddelen en in batterijen. “Mensen met slechte bedoelingen kunnen dus gewoon een doe-het-zelf winkel binnengaan en zwavelzuur kopen”, zegt Tytgat. “Het is een vrij stroperige vloeistof die er niet zo gevaarlijk uitziet, maar wel heel veel schade kan aanrichten.”

Aanvallen met bijtende stoffen zijn een wereldwijd probleem, volgens Acid Survivors Trust International (ASTI), een organisatie die zich inzet voor slachtoffers van zwavelzuuraanvallen. Vooral Groot-Brittannië wordt er al jaren door geteisterd. Sinds 2010 zijn er in het land bijna 2.000 zwavelzuuraanvallen geweest, volgens de Britse krant The Guardian. Al meer dan een half miljoen mensen heeft een petitie ondertekend die de vrije aankoop van bijtende stoffen in het land wil beperken.