Assistent-trainer verlaat Rode Duivels voor Engelse tweedeklasser

De Rode Duivels zijn hun assistent-trainer Graeme Jones kwijt. De Engelse tweedeklasser West Bromwich Albion maakte woensdagmiddag bekend dat het Jones aantrekt als assistent. De Engelsman was bij de Belgische nationale ploeg de rechterhand van bondscoach Roberto Martinez.

Jones was sinds 2016 aan de slag als assistent van de Rode Duivels. Zo lijkt het erop dat de staf van de Rode Duivels toch stevig zal veranderen, want ook Thierry Henry lijkt de Rode Duivels vaarwel te zeggen om bij een club aan de slag te gaan.

Welcome to The Hawthorns, Graeme#WBA https://t.co/3GPUmj8foA