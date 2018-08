Woede-uitbarsting van Kortrijks gemeenteraadslid gefilmd: “Als je Pakistaans of Afrikaans bent, dan ben je een stuk stront voor mij”

Aalbeke / Marke / Kortrijk - Steve Vanneste, gemeenteraadslid in Kortrijk en kandidaat voor Vlaams Belang, heeft zich van zijn kleinste kant getoond tijdens een burenruzie. Op een filmpje is te zien hoe hij racistische uitspraken in het rond strooit. “Hij is bereid zijn plaats af te staan als zijn kandidatuur de partij zou schaden”, zegt de voorzitter van de Kortrijkse Vlaams-Belangafdeling.

In een dertien minuten durend filmpje dat dateert van de nacht van dinsdag op woensdag, is te zien hoe Steve Vanneste een tirade afsteekt tegenover zijn overburen. Vanneste is gemeenteraadslid in Kortrijk. Hij werd verkozen op de N-VA-lijst, maar zetelt als onafhankelijke. Voor de verkiezingen van oktober komt hij op voor Vlaams Belang

Het filmpje is het gevolg van een uit de hand gelopen ruzie over - ironisch genoeg - nachtlawaai in de Rekkemsestraat in Marke (Kortrijk).

Op de beelden is te zien en vooral te horen hoe de man het racistisch taalgebruik niet schuwt. “Onnozel stuk makak uit een of ander kutland.” “Je moet je muil houden of ik sla erop met je stomme kop.” “Je bent net een neger.” “Ik heb al meerdere makakken in elkaar geslagen met een minder dikke buik dan jullie.” “Als je Pakistaans of Afrikaans bent, dan ben je een stuk stront voor mij.”

Een beetje later trekt Vanneste zijn t-shirt uit, hoewel zijn vriendin hem in toom probeert te houden, en ontsteekt meteen weer in razernij. Op bepaalde momenten spuugt hij zelfs in de richting van zijn buren. De politie moest tussenbeide komen om de gemoederen te bedaren.

“Onaanvaardbaar”

Vanneste wenste zelf niet te reageren, maar verwees naar de voorzitter van de Kortrijkse afdeling van Vlaams Belang. “Er zijn door beide partijen uitspraken gedaan die niet door de beugel kunnen. Het taalgebruik is alvast niet onze stijl en is niet goed te praten. Onaanvaardbaar, maar dat ziet hij zelf ook wel in”, verklaart de lokale partijvoorzitter Wouter Vermeersch. “Hij is bereid een verzoeningsgesprek te voeren met die mensen.”

Of Vanneste nog zal opkomen voor Vlaams Belang - hij zou plaats drie krijgen - valt nog af te wachten. “Hij is bereid zijn plaats af te staan als zijn kandidatuur de partij zou schaden. In de komende dagen zullen we een gesprek hebben en de situatie evalueren”, aldus Vermeersch. Vanneste blijft voorlopig wel gemeenteraadslid.

Steve Vanneste en Vlaams-Belangvoorzitter Wouter Vermeersch bij de aankondiging van de overstap van Vanneste naar Vlaams Belang Foto: djr

“Agressief en duidelijk onder invloed”

Overbuur Waqar Maanood, uitbater van de Night Shop, weet nog altijd niet goed wat hem overkwam. “Ik stond iets na middernacht met vrienden te praten bij de winkel toen hij vanop zijn balkon begon te roepen. Daarna stormde hij agressief en duidelijk onder invloed naar beneden en kwam hij ambras maken. Wij zijn rustig gebleven.”

Waqar postte het filmpje op sociale media en heeft intussen officieel klacht ingediend bij de politie. “Het is niet de eerste keer dat hij ons bedreigt en racistische verwijten naar het hoofd slingert”, klinkt het. “Zo'n persoon hoort niet thuis in een gemeenteraad.”

Wat met zijn zetel in de gemeenteraad?

De uitval van Vanneste wordt in ieder geval niet geapprecieerd door zijn collega-gemeenteraadsleden. Maar of dat gevolgen heeft voor zijn zetel, valt nog af te wachten. “We zullen het bureau van de fractieleiders samenroepen”, zegt gemeenteraadsvoorzitter Piet Lombaerts (N-VA). De fractieleiders kunnen verschillende stappen nemen. “Ze kunnen de persoon in kwestie publiek vermanen of formeel een klacht indienen. Hem zomaar uit de gemeenteraad trappen, dat kan niet.”

Elk gemeenteraadslid moet voldoen aan bepaalde voorwaarden, hij/zij moet bijvoorbeeld een attest van goed gedrag en zeden voorleggen. Als er een strafrechtelijke vervolging zou volgen, dan zou de persoon vervallen verklaard kunnen worden of zelf ontslag moeten nemen. “Maar dan gaat het al over een zware veroordeling.”

Terrorist Mandela

Steve Vanneste kwam in 2014 al eens in opspraak. De man, die toen nog lid was van N-VA, had Nelson Mandela een terrorist genoemd en verzette zich tegen plannen van de stad Kortrijk om een plein naar Mandela te noemen. Het leverde hem een flinke bolwassing van de N-VAop, waarna Vanneste zijn excuses aanbood.

Maar tussen Vanneste en de N-VA kwam het niet meer goed. In 2015 werd de man uit de Vlaams-nationalistische partij gezet en zetelde als onafhankelijke. Tot hij een jaar later zijn overstap naar Vlaams Belang aankondigde. “Dat is de enige partij die 40 jaar consequent heeft vastgehouden aan haar ideologie”, zei Vanneste toen.

Bekijk hier het volledige fragment dat op Facebook werd gepubliceerd: