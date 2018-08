Het is één van de gevaarlijkste kruispunten in Vlaanderen. Waarom blijven er dan nog steeds doden vallen?

Kaprijke / Maldegem / Adegem - Het kruispunt waar dinsdag vier leden van dezelfde familie om het leven kwamen, staat op de lijst van de allergevaarlijkste verkeerspunten in Vlaanderen. Toch zijn er pas in 2020 verbeteringswerkzaamheden gepland. Hoe komt het dat zoiets zo lang kan aanslepen? En zijn de gemeentes Maldegem en Kaprijke nu van plan om het kruispunt voorlopig te sluiten, voor er nog meer doden vallen?

Een 37-jarige moeder, haar driejarige dochter, haar driejarig nichtje en haar moeder. Ze kwamen in één klap om het leven na een zwaar ongeval op het kruispunt met de Celieplas in Adegem. Het is één van de vele oversteekplaatsen op de expresweg N49/E34 tussen Antwerpen en Knokke. Gebouwd in de jaren 70, maar totaal niet meer aangepast aan het drukke verkeer – en vooral het zware vrachtverkeer tussen de havens van Antwerpen, Gent en Zeebrugge.

Het kruispunt met de Celiplas heeft overigens een kwalijke reputatie door de vele - vaak dodelijke - ongevallen en staat dan ook op de lijst met de allergevaarlijkste verkeerspunten van Vlaanderen. Waarom het kruispunt dan zo gevaarlijk is? Zowel Marleen Van den Bussche, burgemeester van Maldegem, als Marc Pissens van het Agentschap Wegen en Verkeer vermoeden dat het door de afstand tot de vorige lichten in Kaprijke komt. “Wie vanuit Zelzate richting Brugge vertrekt, krijgt eerst nog snel opeenvolgende verkeerslichten. Maar dan duurt een tiental kilometer voor de volgende verkeerslichten opduiken, aan de Celieplas. Vermoedelijk merken bestuurders de lichten te laat op en gebeuren er in combinatie met hoge snelheid veel ongevallen”, zegt Pissens. En die hoge snelheden blijken inderdaad een groot probleem. Bij politiecontroles werden onlangs op de kruispunten zonder flitscamera’s, zoals dat aan de Celieplas, nog snelheden tot 150 km per uur gemeten, terwijl de maximumsnelheid er maar 90 km per uur is.

(lees verder onder de infografiek)

Foto: Infografiek Het Nieuwsblad

Ondanks de verschillende doden die de voorbije jaren op het kruispunt zijn gevallen, staan er pas tegen 2020 werkzaamheden gepland. Waarom dat zo lang moet duren? “We zijn al enkele jaren bezig met een structurele aanpak van de N49/E34. We zijn in Antwerpen gestart, en we pakken kruispunt per kruispunt aan”, zegt Pissens. “Het zijn ingrijpende werkzaamheden, waarbij telkens een hele procedure moet doorlopen worden.”

Meer specifiek doelt Pissens op de vele onteigeningen die telkens moeten gebeuren. “Een procedure die ook voor ons telkens koffiedik kijken is. Want wij kunnen pas met de werkzaamheden starten van zodra de laatste morzel grond onteigend is. Bij sommige eigenaars gaat die procedure vlot, anderen willen dan weer het onderste uit de kan halen en starten een procedureslag” weet Pissens.

(lees verder onder de foto)

Foto: Michel Wijne

Betonblokken

Voor het kruispunt waar dinsdag het dramatische ongeval gebeurde, liggen er al concrete plannen op tafel. “We gaan het kruispunt volledig afsluiten, de snelweg wordt doorgetrokken en er komt een fietsbrug over de rijweg. Vanaf het najaar 2018 of begin 2019 hopen we de onteigeningsprocedure te starten.”

De afgelopen jaren hebben zowel de gemeentes Maldegem als Sint-Laureins al tijdelijke maatregelen genomen om het kruispunt veiliger te maken. Men kan er op het kruispunt enkel nog afslaan richting Sint-Laureins of vanuit die gemeente de N49/E34 oprijden richting kust of Antwerpen. Langs de andere kant van de weg maken betonblokken het onmogelijk om de expresweg nog op te rijden of van de expresweg af te slaan richting Adegem.

(lees verder onder de foto)

Door betonblokken is het onmogelijk om vanop het kruispunt naar Adegem te rijden en vice versa. Foto: rr

“Het was destijds een bewuste keuze om de weg daar af te sluiten”, zegt Maldegems burgemeester Marleen Van den Bussche (CD&V). “Wat mij betreft moet ook de overkant richting Sint-Laureins zo snel mogelijk afgesloten worden. Uiteraard niet zonder overleg te plegen met de gemeente Sint-Laureins en alle andere betrokken partners, zoals het Agentschap Wegen en Verkeer.”

Leefbaar

Bij politici in Sint-Laureins ziet men het kruispunt ook graag afgesloten, al wijst men daar op het feit dat de gemeente leefbaar én op een veilige manier bereikbaar moet blijven. “Er wordt al jaren aangedrongen op de aanleg van een bijkomende ontsluitingsweg naar de N49/E34 voor Sint-Laureins. Maar zolang die er niet is, blijft de oprit aan Celieplas een soort noodzakelijk kwaad om onze gemeente te ontsluiten”, klinkt het bij burgemeester Franki Van de Moere (Samen).

Zowel de gemeentes Maldegem, Sint-Laureins als het Agentschap Wegen en Verkeer houden alleszins deze maand nog overleg om de heikele situatie te bespreken. Pas dan zal ook blijken of de gemeentebesturen extra maatregelen nemen om verdere drama’s aan het kruispunt te voorkomen.

Gruwelijke lijst ongevallen aan kruispunt

• 31 juli 2018: bij een kop-staart aanrijding komen vier mensen om het leven. Een moeder en haar 3-jarig zoontje overleven de klap niet, net als haar moeder en een driejarig nichtje.

• 16 februari 2018: een terreinwagen rijdt in op een vrachtwagen die vertraagt voor de verkeerslichten aan Celieplas. De bestuurder van de terreinwagen raakt zwaargewond.

• 1 februari 2018: een vrouw uit Sint-Laureins wil de N49 oversteken richting Sint-Laureins en wordt gegrepen door een wagen die richting kust rijdt. Drie mensen raken zwaargewond en worden overgebracht naar AZ Alma in Eeklo

• 7 maart 2017: een Nissan Micra en een BMW 520D botsen op het kruispunt aan Celieplas. Beide bestuurders raken gewond en worden overgebracht naar ziekenhuizen in Eeklo en Knokke

• 18 januari 2016: een 57-jarige man uit Lochristi verliest het leven bij een kop-staartaanrijding met een vrachtwagen

• 6 oktober 2015: een vrachtwagen met oplegger ramt de verkeerslichten aan Celieplas. De vrachtwagenchauffeur wilde uitwijken voor een tractor die de N49 kruiste.