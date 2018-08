Antwerpse politie redt vier kittens uit vuilnisbak na oproep buschauffeur

Hoboken - De politie van Antwerpen heeft vier kittens gered die in een plastic zak waren achtergelaten in een vuilnisbak. Een chauffeur van De Lijn had de politie gebeld nadat een van zijn passagiers vertelde dat hij de kittens ontdekt had.

Een buschauffeur van De Lijn verwittigde dinsdagavond de politie omdat hij werd aangesproken door een burger die in een vuilnisbak aan een bushalte in de Kapelstraat in Hoboken vier kittens had aangetroffen in een plastic zak. De politie bracht de kittens naar een dierenarts. Vermoedelijk waren de diertjes pas recent achtergelaten, want ze verkeerden nog in goede gezondheid. Ze werden uiteindelijk opgevangen door een poezenmoeder in Berendrecht.