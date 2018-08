Hoe een onenightstand van veertien jaar geleden Anton nu 40.000 euro kost

Toen Anton uit het Nederlandse dorp Rozenburg veertien jaar geleden een onenightstand had met een Kroatische vrouw, had hij nooit gedacht dat zijn hele leven zou veranderen. Op de slechtst mogelijke manier. Anton hield er immers meerdere rechtszaken en 40.000 euro schulden aan over. Aan RTL Nieuws doet hij zijn verhaal.

Anton had altijd een sterke band met Kroatië. Zowel zijn grootouders als zijn vader waren er geboren. Daarom ging hij er geregeld op vakantie, meer bepaald naar het kleine eilandje Krapanj.

Eén avond, veertien jaar geleden, had hij er een onenightstand met een lokale vrouw. Eén avond, meer niet. Of dat dacht Anton toch.

Een dochter?

Twee jaar later kreeg hij echter te horen dat hij vermoedelijk een dochter met haar had. Het kon een gerucht zijn, maar de Nederlander had er meteen een wrang gevoel bij.

Hij wist immers dat hij tijdens die nacht in 2004 geen voorbehoedsmiddel had gebruikt. “Natuurlijk was dat niet slim”, zegt Anton. “Maar ik was jong en het gebeurde gewoon.”

De dagen na het nieuws ging Anton via internet op zoek naar de vrouw. Op die manier kwam hij, na lang zoeken, met haar in contact. Al snel kwam aan het licht dat de vrouw haar zwangerschap had verzwegen omdat ze destijds een relatie had. Ze wou haar vriend dan maar laten geloven dat het kind van hem was, maar dat plannetje was mislukt.

DNA-test

Anton en de vrouw beslisten met elkaar in contact te blijven. In 2007 zagen ze elkaar voor het eerst sinds die zomernacht terug. Ze wisselden gegevens uit, maar de communicatie verliep moeizaam.

De jaren gingen voorbij, en al die tijd bleef Anton twijfelen of het kind wel van hem was. Omdat hij het zaakje niet helemaal vertrouwde, nodigde hij de vrouw en het kind uit in Nederland voor een DNA-test.

“We deden bewust een niet-rechtsgeldige test”, legt Anton uit. “Zo zou ze me in een rechtszaal niet kunnen dwingen om het meisje te erkennen. Dat wilde ik op dat moment niet. Ik was bang voor afpersing.”

Maar op dat moment was de test eigenlijk niet meer nodig. Anton zag duidelijke gelijkenissen en wist meteen dat het zijn kind was. Iets dat de test met 99,9 procent zekerheid bevestigde.

Rechtszaak en 40.000 euro schulden

Meteen na de test vertrok de moeder terug naar Kroatië. Ze hoefde geen geld én geen hulp. Maar in 2013 kwam daar verandering in. Plots ontving Anton talloze vijandige e-mails en uiteindelijk kwam het tot een rechtszaak.

De Nederlander huurde daarop een Kroatische advocaat in en moest naar Kroatië afzakken voor een officiële DNA-test. “Dat heb ik niet gedaan omdat ik bang was dat ik dan nooit meer het land uit zou komen voor ik duizenden euro’s had betaald”, klinkt het.

Omdat Anton niet was komen opdagen, concludeerde de rechter dat hij zijn dochter automatisch had erkend. Hij moest alimentatie betalen. In totaal ging het om ongeveer 40.000 euro, inclusief acht jaar met terugwerkende kracht.

“Ik kan amper rondkomen”

Sinds vorige maand wordt er beslag gelegd op Antons loon. “Ik kan amper rondkomen”, zegt hij aan RTL Nieuws. “Ik ben er de afgelopen jaren volledig aan onderdoor gegaan. Het voelt alsof ze alleen uit is op geld. Ik wil haar nochtans graag bijstaan, maar er moet iets tegenover staan. Ik wil mijn dochter zien en een band opbouwen.”

Intussen denkt hij dat de Kroatische rechtbank en zijn Kroatische advocaat hem gewoon afgeperst hebben. “Ze hebben onder één hoedje gespeeld. Er zijn veel fouten gemaakt in mijn zaak. Ik weet bovendien niet eens waaruit het bedrag dat ik moet betalen is opgebouwd. Ik heb destijds alleen het vonnis in het Kroatisch gekregen en die taal spreek ik niet.”

Daarom helpt een Nederlandse pro-deoadvocaat hem nu om de zaak te heropenen. “En ik hoop dat mijn dochter ooit zelf contact met mij zoekt.”