Libische kustwacht onderschept 574 migranten op zee

De Libische kustwacht heeft op een dag 574 migranten onderschept in een reeks operaties voor de kust. Dat heeft de Libische marine woensdag meegedeeld.

Ter hoogte van de westelijke stad al-Zawaiya werden maandag 292 migranten van een boot geplukt, onder hen tien kinderen en tweeënveertig vrouwen. Op dezelfde dag werden 101 andere migranten van een rubberboot gehaald voor al-Zawaiya. De kustwacht onderschepte maandag voor de kust van de hoofdstad Tripoli nog twee boten met 181 migranten, negen kinderen en vierentwintig vrouwen inbegrepen.

De migranten, van verschillende Afrikaanse en Arabische afkomst, werden overgedragen aan de autoriteiten nadat ze eerste zorgen toegediend kregen. De afgelopen maanden heeft de Libische kustwacht naar eigen zeggen talloze boten met migranten tegengehouden, die op de Middellandse Zee onderweg waren naar Europa.

Libië is in een chaos terechtgekomen nadat kolonel Moammar al-Kadhafi in 2011 ten val werd gebracht. Het Noord-Afrikaanse land fungeert sindsdien als poort naar Europa voor mensen die wegvluchten voor oorlog, vervolging of armoede in hun thuisland.