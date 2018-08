West-Vlaanderen versoepelt droogtemaatregelen (een beetje)

West-Vlaanderen voert een lichte versoepeling in van de droogtemaatregelen, al blijven de meeste maatregelen wel van kracht. Dat melden de provincie en gouverneur Carl Decaluwé na een samenkomst van de crisiscel woensdagmiddag.

Zowat alle maatregelen blijven behouden, al worden de uren voor het beregenen en besproeien wel versoepeld. Vanaf donderdag mag er gesproeid worden tussen 18 uur ‘s avonds en 10 uur ‘s ochtends, uiteraard enkel met regen- of grondwater. Dit heeft te maken met praktische redenen. De uren waarop beregenen toegestaan was, waren niet afgestemd op de vooropgestelde tapuren in de bevaarbare waterlopen van de Vlaamse Waterweg. De versoepeling heeft dus niets te maken met de lichte regenval van afgelopen dagen, want de droogte houdt aan. Ook het verspillen van leidingwater blijft uit den boze. Dat mag enkel voor huishoudelijk gebruik gebruikt worden.

Foto: Raymond Lemmens

Het oppompen van water uit onbevaarbare waterlopen mag ook nog altijd niet. “En ook de mogelijkheden voor captatie uit de bevaarbare waterlopen zijn niet onuitputtelijk. Met een verder zakkend waterpeil komt de waterkwaliteit in het gedrang. Voor het poldergebied zijn er de toenemende verziltingsrisico’s. Bovendien zijn er bepalingen voor te waarborgen minimale waterpeilen”, oordeelt de provincie.

West-Vlaanderen ziet nauw toe op de waterkwaliteit en wil ook de verzilting, het té zout worden van het water, zoveel mogelijk tegengaan.

De provincie en een pak landbouwers kregen eerder deze week nog een klap te verwerken door de aanwezigheid van blauwalgen in het Kanaal Roeselare-Leie, waardoor ook daar een captatieverbod geldt. “Er is een continue zoektocht naar alternatieve waterbronnen. Bouwwerven met grondbemaling, private putten of vijvers kunnen tijdelijk een oplossing bieden. Meldingen mogen doorgegeven worden aan waterschaarste@west-vlaanderen.be”, vraagt de provinciegouverneur.